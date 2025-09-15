Rendkívüli

borászatborszüret

Tolvajok előzték meg a szüretelőket

A lopást a borászatok dolgozói fedezték fel.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 15. 7:46
Megkezdődött a szőlőszüret, de kevesebbet termelnek az őshonos magyar fajtákból Szakony Attila / Zalai Hírlap
Csaknem nyolcezer négyzetméteren tolvajok szüretelték le a szőlőt a németországi Rajna-vidék-Pfalz tartomány egyik borvidékén – közölte a német rendőrség.

Palkonya, 2020. augusztus 14. Szüretelnek a Szende Pince palkonyai Irsai Olivér szőlőültetvényén 2020. augusztus 14-én. MTI/Sóki Tamás
Több ezr eurós kárt okoztak a szőlőtolvajok – képünk illusztráció (Fotó: MTI/Sóki Tamás)

A tájékoztatás szerint a rizling és sauvignon blanc szőlőfajták nagy mennyiségének ellopásával a Worms melletti

Gundheim település két borászatát érte több ezer eurós kár.

A rendőrség szerint az elkövetők „nagyon hozzáértően jártak el”. A lopott áru mennyiségéből kiindulva megállapítható, hogy egy nagy vagy több járművet is használtak – tették hozzá. A lopást a borászatok dolgozói fedezték fel, amikor éppen meg akarták kezdeni a szüretet.

A bűncselekményt szeptember 6. és 14. között követhették el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Zalai Hírlap/Szakony Attila)


