Trump Robert Redfordot méltatta

Az amerikai elnök is reagált a színészlegenda halálhírére. Donald Trump szerint Robert Redford nagyszerű színész volt.

2025. 09. 16. 18:59
Donald Trump amerikai elnök Fotó: Anadolu via AFP
Donald Trump Robert Redfordot méltatta. Fotó: AFP

Trumpot a Nagy-Britanniába való elutazása előtt a reptéren faggatták az újságírók, tőlük tudta meg, hogy a 89 éves színészt álmában érte a halál.

– Ez jó módja a halálnak – reagált az elnök.

De elmondhatom, hogy Robert Redford nagyszerű volt. Volt egy időszak, amikor senki sem volt nála jobb

– fogalmazott Trump.

Az elnök szerint Robert Redford sok jó filmben szerepelt, amik tényleg nagyszerűek voltak, és volt időszak, amikor ő volt a legnépszerűbb.

Szerintem nagyszerű volt

– mondta.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Anadolu via AFP)

