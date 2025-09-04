Jöhet Zelenszkij hisztije, az elemzők kimondták az igazságot

Az elemzők „koreai típusú” befagyasztásként írják le a javaslatot, amely nem ismeri el de jure az orosz megszállás alá került területeket, de azonnali, erős biztonsági garanciákat biztosít, és befektet Ukrajna képességeibe a megszállás végleges visszafordítására. Ez nem megadás, hanem stratégiai időnyerés – írja a The Telegraph cikke alapján az Origo.

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij (Fotó: MTI/EPA-ANSA/Angelo Carconi)

Több tényező miatt lenne előnyös Ukrajnának az időnyerés: először, Oroszország gazdasága egyre gyengébb, a korrupció, a szankciók, a tőkekivonás és a háború költségei folyamatosan csökkentik a kapacitásait. Másodszor, az Egyesült Államok belpolitikai helyzete korlátozza a Fehér Ház hosszú távú elköteleződését: a közvélemény és a pártpolitikai megosztottság miatt a nyílt konfliktuseszkaláció politikailag kockázatos – fogalmaz a lap.