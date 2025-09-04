Volodimir ZelenszkijOroszországUkrajnaorosz-ukrán háborúgazdaságkorrupció

Jöhet Zelenszkij hisztije, az elemzők kimondták az igazságot

Ukrajna helyzetének megoldására a „legkevésbé rossz” opció az elemzők szerint jelenleg egy úgynevezett irányított konfliktusbefagyasztás, amely megőrzi az ország jogi igényeit, miközben időt ad Kijevnek, hogy túlélje és felülmúlja Moszkvát.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 13:32
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Az elemzők „koreai típusú” befagyasztásként írják le a javaslatot, amely nem ismeri el de jure az orosz megszállás alá került területeket, de azonnali, erős biztonsági garanciákat biztosít, és befektet Ukrajna képességeibe a megszállás végleges visszafordítására. Ez nem megadás, hanem stratégiai időnyerés – írja a The Telegraph cikke alapján az Origo.

Ukrajna
Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij (Fotó: MTI/EPA-ANSA/Angelo Carconi)

Több tényező miatt lenne előnyös Ukrajnának az időnyerés: először, Oroszország gazdasága egyre gyengébb, a korrupció, a szankciók, a tőkekivonás és a háború költségei folyamatosan csökkentik a kapacitásait. Másodszor, az Egyesült Államok belpolitikai helyzete korlátozza a Fehér Ház hosszú távú elköteleződését: a közvélemény és a pártpolitikai megosztottság miatt a nyílt konfliktuseszkaláció politikailag kockázatos – fogalmaz a lap. 

A stratégia célja, hogy Ukrajna időt nyerjen, miközben nem veszít jogi igényeiből, és később, kedvezőbb feltételek mellett visszaszerezheti a megszállt területeket.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

 

