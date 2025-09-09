Ukrajna és a korrupció árnyéka

A képviselő arra figyelmeztetett, hogy Volodimir Zelenszkij elnök saját befolyása alá akarja vonni a korrupcióellenes testületeket.

Zelenszkij a két korrupcióellenes testületet akarja most irányítani és megfosztotta őket minden eszköztől

– mondta Volgin, hozzátéve, hogy ez szembemegy az átláthatóság követelményeivel. Kiemelte, hogy az ukrán ortodox egyház vezetőit bizonyítékok nélkül ítélték el és indítottak ellenük eljárásokat, ami szerinte szintén a jogállamiság súlyos megsértését mutatja. Volgin felszólalásában kitért a kényszersorozásokra is, amelyek a háború súlyos emberi vonatkozásaira világítanak rá.

Harmadsorban a fiatalok kényszerbesorozása, utcán, buszmegállókban fogják össze a fiatalokat azért, hogy minden kiképzés nélkül a fronton harcoljanak

– fogalmazott. Úgy vélte, erről szintén nem esik szó a nyilvánosság előtt, pedig mindez emberi tragédiák sokaságát jelenti.

Ukrajna és az uniós gazdák helyzete

A bolgár politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy az uniós gazdák komoly hátrányba kerülnek az Ukrajnának nyújtott támogatások miatt.

Egyrészt nem szoktunk beszélni arról, hogy az EU-tagállamokban a gazdák milyen sok támogatástól elesnek azért, mert az ukrán kollégáiknak küldik tovább

– mondta. Hozzátette: mindez szerinte az eddigi narratívákkal szöges ellentétben áll. Volgin összegzésében kiemelte, hogy az Európai Unió vezetői elhallgatják a valódi problémákat.

Ezek pont az ellenkezőjét bizonyítják

– zárta beszédét.