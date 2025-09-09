Ukrajna és a korrupció árnyéka
A képviselő arra figyelmeztetett, hogy Volodimir Zelenszkij elnök saját befolyása alá akarja vonni a korrupcióellenes testületeket.
Zelenszkij a két korrupcióellenes testületet akarja most irányítani és megfosztotta őket minden eszköztől
– mondta Volgin, hozzátéve, hogy ez szembemegy az átláthatóság követelményeivel. Kiemelte, hogy az ukrán ortodox egyház vezetőit bizonyítékok nélkül ítélték el és indítottak ellenük eljárásokat, ami szerinte szintén a jogállamiság súlyos megsértését mutatja. Volgin felszólalásában kitért a kényszersorozásokra is, amelyek a háború súlyos emberi vonatkozásaira világítanak rá.
Harmadsorban a fiatalok kényszerbesorozása, utcán, buszmegállókban fogják össze a fiatalokat azért, hogy minden kiképzés nélkül a fronton harcoljanak
– fogalmazott. Úgy vélte, erről szintén nem esik szó a nyilvánosság előtt, pedig mindez emberi tragédiák sokaságát jelenti.
Ukrajna és az uniós gazdák helyzete
A bolgár politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy az uniós gazdák komoly hátrányba kerülnek az Ukrajnának nyújtott támogatások miatt.
Egyrészt nem szoktunk beszélni arról, hogy az EU-tagállamokban a gazdák milyen sok támogatástól elesnek azért, mert az ukrán kollégáiknak küldik tovább
– mondta. Hozzátette: mindez szerinte az eddigi narratívákkal szöges ellentétben áll. Volgin összegzésében kiemelte, hogy az Európai Unió vezetői elhallgatják a valódi problémákat.
Ezek pont az ellenkezőjét bizonyítják
– zárta beszédét.