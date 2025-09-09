UkrajnaUkrajna EU-csatlakozásakorrupció

EP-képviselő: Ukrajna fiataljait kiképzés nélkül viszik a frontra a kényszersorozók

A parlamenti felszólalásában több súlyos kérdésre hívta fel a figyelmet Petar Volgin európai parlamenti képviselő. Szerinte Ukrajna esetében a korrupció és a katonai kényszersorozások olyan gondok, amelyekről az uniós intézmények hallgatnak.

Wiedermann Béla
2025. 09. 09. 11:21
Petar Volgin Forrás: Facebook/Petar Volgin
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Petar Volgin európai parlamenti képviselő felszólalásában élesen bírálta azokat, akik Ukrajna gyors uniós csatlakozásról beszélnek. Mint mondta: „Tisztelt kollégák, több fontos kérdés van, amiben egyetérthetünk, de nem szólunk egy szót sem a gyors csatlakozással kapcsolatban.” 

Petar Volgin EP-képviselő Ukrajna korrupcióját, kényszersorozásait és az uniós gazdákat sújtó támogatásvesztést bírálta parlamenti felszólalásában.
Petar Volgin EP-képviselő Ukrajna korrupcióját, kényszersorozásait és az uniós gazdákat sújtó támogatásvesztést bírálta parlamenti felszólalásában
Fotó: Facebook/Petar Volgin

Hozzátette, hogy Ukrajna kapcsán az ukrán állampolgárok maguk is a korrupciót tartják a legnagyobb problémának. 

Az ukránok szerint is a korrupció a legnagyobb probléma, még azt is mondják, hogy nagyobb, mint a háború

– hangsúlyozta.

Ukrajna és a korrupció árnyéka

A képviselő arra figyelmeztetett, hogy Volodimir Zelenszkij elnök saját befolyása alá akarja vonni a korrupcióellenes testületeket. 

Zelenszkij a két korrupcióellenes testületet akarja most irányítani és megfosztotta őket minden eszköztől

– mondta Volgin, hozzátéve, hogy ez szembemegy az átláthatóság követelményeivel. Kiemelte, hogy az ukrán ortodox egyház vezetőit bizonyítékok nélkül ítélték el és indítottak ellenük eljárásokat, ami szerinte szintén a jogállamiság súlyos megsértését mutatja. Volgin felszólalásában kitért a kényszersorozásokra is, amelyek a háború súlyos emberi vonatkozásaira világítanak rá. 

Harmadsorban a fiatalok kényszerbesorozása, utcán, buszmegállókban fogják össze a fiatalokat azért, hogy minden kiképzés nélkül a fronton harcoljanak

– fogalmazott. Úgy vélte, erről szintén nem esik szó a nyilvánosság előtt, pedig mindez emberi tragédiák sokaságát jelenti.

Ukrajna és az uniós gazdák helyzete

A bolgár politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy az uniós gazdák komoly hátrányba kerülnek az Ukrajnának nyújtott támogatások miatt. 

Egyrészt nem szoktunk beszélni arról, hogy az EU-tagállamokban a gazdák milyen sok támogatástól elesnek azért, mert az ukrán kollégáiknak küldik tovább

– mondta. Hozzátette: mindez szerinte az eddigi narratívákkal szöges ellentétben áll. Volgin összegzésében kiemelte, hogy az Európai Unió vezetői elhallgatják a valódi problémákat.

Ezek pont az ellenkezőjét bizonyítják

– zárta beszédét.

Borítókép: Petar Volgin (Forrás: Facebook/Petar Volgin)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Csépányi Balázs avatarja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu