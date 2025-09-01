PutyinUkrajnaAmerikaháborúgyenge

A Nyugat is tudja, Ukrajna területeket kell átadjon, nincs más választása

Noha a múlt hónapban Alaszkában csúcstalálkozót tartott Donald Trump és Vlagyimir Putyin, a háború menetén ez mit sem változtatott: Oroszország tovább nyomul előre Ukrajnában. Max Hastings, a Bloomberg publicistája szerint Putyin biztos abban, hogy nyerésre áll.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 15:57
Vlagyimir Putyin Fotó: SERGEY BOBYLEV Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajnában a nyár vége ismét keserű fordulatot hozott. Az orosz erők tovább szorítják vissza az ukrán hadsereget, miközben milliók hagyták el az országot – köztük a legjobban képzett fiatalok, akik a sorozás elől menekülnek, írja az Origo.

Ukrajna
Ukrajna, Kijev, 2025. szeptember 1.
Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

A Bloomberg szerint Vlagyimir Putyin elérte célját: az ukrán nép kitartása megtört, és sokan ma már elkerülhetetlennek látják a keleti területek átengedését a béke reményében.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a nyugati diplomácia eddig nem tudott érdemi eredményt elérni. A Donald Trump és Putyin közötti augusztusi alaszkai találkozó után az amerikai elnök követe „történelmi áttörésről” beszélt, de elemzők szerint inkább naivitásról van szó. Trump ugyanis elsősorban azt szeretné, ha a háborút rövid időre befagyasztanák, hogy ő maga béketeremtőként tündökölhessen, és esélyt szerezzen a Nobel-díjra – fogalmaz a portál. 

Putyin azonban nem szorul kompromisszumra. Bár Oroszország költségvetési hiánya a vártnál nagyobb, az orosz lakosság életszínvonala alig csökkent, a társadalom pedig osztja vezetője Nyugat-ellenes érzelmeit. Így az orosz elnök abban a hitben erősödhet meg, hogy Amerika és Európa kifárad, miközben ő  a „holttesthegyeken” keresztül is hajlandó folytatni Ukrajna leigázását.

Trump közben hajlandó lenne Kelet-Ukrajna teljes átadását elfogadni, sőt még arra is utalt, hogy Kijevnek le kell mondania az uniós csatlakozásról és a nyugati biztonsági garanciákról. Moszkva mindeközben világossá tette, hogy sem NATO-tagságot, sem nyugati katonai jelenlétet nem tűrne el Ukrajnában.

A Bloomberg elemzése szerint a legnagyobb probléma nem is Oroszország könyörtelensége, hanem az Egyesült Államok kiszámíthatatlansága. Európai vezetők ugyan abban reménykednek, hogy Trumppal sikerül legalább a látszat szintjén közös nevezőre jutni, de valójában az amerikai elnök hajlandó nyomást gyakorolni Volodimir Zelenszkijre, miközben kíméli Putyint.

Az amerikai fegyverszállítások lelassultak, a finanszírozás terhét Washington áttolta Európára, miközben a szankciók is enyhék maradtak.

Max Hastings szerint Putyin úgy ítéli meg: az Egyesült Államok akarata gyenge, Európa katonai ereje pedig elégtelen. Ha Trump végül hátat fordít Ukrajnának, Oroszország győzelemként könyvelheti el a háborút – még ha ez nem is teljes hódítást jelent, hanem csupán azt, hogy Ukrajna hosszú távon élhetetlenné válik.

A fő probléma az, hogy Oroszország Ukrajna szomszédja, mi pedig messze vagyunk

– írja Hastings. A cikk szerint a Nyugat illúziója, hogy Putyint béketárgyalásokkal lehet megállítani, hiszen Moszkva mindig is ellenségként tekintett Európára és az Egyesült Államokra, és ez a jövőben sem fog változni.

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektv2

Sebestyén Balázs páros lábbal szállt a TV2 nézőibe, vérig sértette őket

Csépányi Balázs avatarja

„Jó, ez egy kicsit gennyes volt.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu