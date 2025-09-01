A Nyugat is tudja, Ukrajna területeket kell átadjon, nincs más választása

Ukrajnában a nyár vége ismét keserű fordulatot hozott. Az orosz erők tovább szorítják vissza az ukrán hadsereget, miközben milliók hagyták el az országot – köztük a legjobban képzett fiatalok, akik a sorozás elől menekülnek, írja az Origo.

Ukrajna, Kijev, 2025. szeptember 1.

Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

A Bloomberg szerint Vlagyimir Putyin elérte célját: az ukrán nép kitartása megtört, és sokan ma már elkerülhetetlennek látják a keleti területek átengedését a béke reményében.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a nyugati diplomácia eddig nem tudott érdemi eredményt elérni. A Donald Trump és Putyin közötti augusztusi alaszkai találkozó után az amerikai elnök követe „történelmi áttörésről” beszélt, de elemzők szerint inkább naivitásról van szó. Trump ugyanis elsősorban azt szeretné, ha a háborút rövid időre befagyasztanák, hogy ő maga béketeremtőként tündökölhessen, és esélyt szerezzen a Nobel-díjra – fogalmaz a portál.