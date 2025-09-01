Így nullázta le magát Donald Tusk

A brüsszeli lap szerint a belső megosztottság szerdán válik igazán látványossá, amikor az újonnan megválasztott lengyel elnök, Karol Nawrocki a Fehér Házba látogat, hogy találkozzon politikai szövetségesével, Donald Trumppal, aki a lengyel elnökválasztáson nyíltan kampányolt mellette.

Ez érthetően elszomorítja az EU-párti Donald Tusk miniszterelnököt, aki csípős üzenetben emlékeztette Nawrockit:

a lengyel alkotmány szerint az ország külpolitikáját a miniszterelnök vezette kormány határozza meg.

„Valószínűleg eltart egy ideig, amíg az elnöki hivatal felzárkózik, és teljesen megérti a játékszabályokat és az alkotmányos előírások következményeit. Türelmesen el fogom magyarázni, és tájékoztatom őket arról, hogyan kellene működnie egy ilyen együttműködésnek” – jegyezte meg Tusk szúrós hangnemben.

Nawrocki hivatala megvetően reagált arra, hogy a külügyminisztérium utasításokat adott az amerikai látogatás céljairól.

Rafał Leśkiewicz, az elnök szóvivője viccnek nevezte az egyetlen papírlapra kinyomtatott iránymutatást. A külügyminisztérium visszavágott: közölték, hogy „ez valójában a lengyel kormány álláspontja, amely természetéből fakadóan tömör”.

A kormány megközelítése leegyszerűsítő. Úgy kezelik az elnököt, mintha csupán a politika arca lenne, aki szóvivőként előre megírt szövegeket olvas fel

– mondta a Politicónak Radosław Fogiel, a Nawrockit támogató Jog és Igazságosság (PiS) párt képviselője.