LengyelországKarol NawrockiDonald Tusk

Így nullázta le magát Donald Tusk

A héten Washingtonba látogat Lengyelország elnöke, aki Donald Trumppal tárgyal majd. Az út különös súlyt kap, hiszen Varsóban éles belpolitikai megosztottság uralkodik. Miközben Donald Tusk miniszterelnök Brüsszelhez közelítené Varsót, az újonnan megválasztott elnök, Karol Nawrocki Donald Trumppal épít szövetséget.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 9:06
Donald Tusk Fotó: ARTUR WIDAK Forrás: ANADOLU
Lengyelország nem vett részt azon a Fehér Házban tartott válságértekezleten, ahová az európai vezetők Washingtonba siettek, hogy kiálljanak Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij mellett Donald Trumppal szemben. A lengyel, német és francia részvétellel működő Weimari Háromszög újjáélesztésére tett korábbi kísérletek kifulladóban vannak: Párizs és Berlin inkább egymással erősítik kapcsolataikat, miközben Lengyelország Kijev egyik legfontosabb szövetségeseként betöltött szerepét aláássák az ukrán menekültek körüli belpolitikai viták – írja a Politico. Tusk hiába tett meg mindent Ukrajnáért, nem hívták meg Amerikába.

GDANSK, POLAND - SEPTEMBER 1: Polish Prime Minister Donald Tusk attends a ceremony marking the 86th anniversary of the start of World War II on the Westerplatte peninsula in Gdansk, Poland, on September 1, 2025. Artur Widak / Anadolu (Photo by Artur Widak / Anadolu via AFP)
Donald Tusk (Fotó: Anadolu/Artur Widak)

A brüsszeli lap szerint a belső megosztottság szerdán válik igazán látványossá, amikor az újonnan megválasztott lengyel elnök, Karol Nawrocki a Fehér Házba látogat, hogy találkozzon politikai szövetségesével, Donald Trumppal, aki a lengyel elnökválasztáson nyíltan kampányolt mellette.

Ez érthetően elszomorítja az EU-párti Donald Tusk miniszterelnököt, aki csípős üzenetben emlékeztette Nawrockit: 

a lengyel alkotmány szerint az ország külpolitikáját a miniszterelnök vezette kormány határozza meg.

„Valószínűleg eltart egy ideig, amíg az elnöki hivatal felzárkózik, és teljesen megérti a játékszabályokat és az alkotmányos előírások következményeit. Türelmesen el fogom magyarázni, és tájékoztatom őket arról, hogyan kellene működnie egy ilyen együttműködésnek” – jegyezte meg Tusk szúrós hangnemben.

Nawrocki hivatala megvetően reagált arra, hogy a külügyminisztérium utasításokat adott az amerikai látogatás céljairól.

Rafał Leśkiewicz, az elnök szóvivője viccnek nevezte az egyetlen papírlapra kinyomtatott iránymutatást. A külügyminisztérium visszavágott: közölték, hogy „ez valójában a lengyel kormány álláspontja, amely természetéből fakadóan tömör”.

A kormány megközelítése leegyszerűsítő. Úgy kezelik az elnököt, mintha csupán a politika arca lenne, aki szóvivőként előre megírt szövegeket olvas fel

 – mondta a Politicónak Radosław Fogiel, a Nawrockit támogató Jog és Igazságosság (PiS) párt képviselője.

„Az ország képviselete ennél sokkal szélesebb feladat. Az államfő nem szorítkozhat a kormány szóvivőjének szerepére” – tette hozzá Fogiel, aki a parlament külügyi bizottságának alelnöke.

A kormány azonban hajthatatlanul ragaszkodik ahhoz, hogy a külpolitikai irányítást Tusk tartsa kézben.

Az elnök Lengyelországot képviseli, de az állam hivatalos álláspontját – vagyis a kormány álláspontját – kell képviselnie, még akkor is, ha ezzel nem ért egyet

 – nyilatkozta a lengyel médiának Paweł Wroński külügyminisztériumi szóvivő, hozzátéve: „Egy államnak nem lehet két külpolitikája.”

KRAKOW, POLAND  AUGUST 9: A photo of newly sworn-in President of Poland, Karol Nawrocki, taken during a meeting with residents in Kolbuszowa on August 8, 2025. Polands new president, Karol Nawrocki, has been formally invited to the White House. His chief of staff, Pawe? Szefernaker, announced on X that U.S. President Donald Trump sent Nawrocki an official congratulatory letter along with an invitation to Washington for a working meeting on September 3. (Photo by Artur Widak/NurPhoto) (Photo by Artur Widak / NurPhoto via AFP)
Karol Nawrocki (Fotó: NurPhoto/Artur Widak)

Hatalmi harc

A konfliktus egy nagyobb küzdelem része, amelynek tétje, ki gyakorol tényleges irányítást Lengyelország felett. Tusk egy centrista Brüsszelhez húzó koalíció élén 2023 decemberében került hatalomra, miután megbuktatta a nyolc évig kormányzó PiS-t. Nawrockit ugyanakkor a PiS támogatta, és júniusi elnökválasztási győzelme, valamint Trump visszatérése a Fehér Házba keresztülhúzta Tusk reményeit.

Nawrockinak valószínűleg nem lesz könnyű felborítania Tusk belföldi pozícióját, ám a nemzetközi színtéren nagyobb mozgástere lehet. Közelgő washingtoni útja lesz első külföldi látogatása – ez egyaránt jelzi az Egyesült Államok fontosságát Lengyelország számára, valamint a lengyel és az amerikai elnök közötti politikai kapcsolatok súlyát.

Nawrocki és Trump kétoldalú tárgyalásokat folytatnak majd, nemcsak Ukrajnáról, hanem Lengyelország biztonságáról is. A lengyel biztonságot fenyegető veszélyekre kell összpontosítanunk, hiszen abból bőven akad. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne beszélnénk Ukrajna jövőjéről is – Lengyelországot ebből a vitából nem lehet kihagyni

– mondta a héten Marcin Przydacz, Nawrocki külpolitikai tanácsadója.

Tusk és Nawrocki a washingtoni út előtt négyszemközt találkoznak. A mélyen megosztott országban mindkét oldal kulcsfontosságúnak tartja az Egyesült Államokkal fennálló szövetséget Lengyelország biztonsága szempontjából.

Borítókép: Donald Tusk (Fotó: AFP)

