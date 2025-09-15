Ukrajna – Az eset a Zvenyihorodi járásbeli Stebliv faluban történt, ahol a 46 éves veterán testvére és a CCC (Cserkaszi Regionális Központi Bizottság) alkalmazottai között vita alakult ki. A helyzet dulakodássá fajult, amelynek során a férfi súlyosan megsérült, és azonnali orvosi ellátásra szorult.

Ukrajna, donyecki régió Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

A veterán elmondása szerint a támadók egy azonosító jel nélküli, litván rendszámú autóból léptek ki, és arcon vágták őt egy benzines kannával.

Lesodorták a lábamról, ütni kezdték a nyakamat és a fejemet. Rájuk kiabáltam, hogy korábban műtöttek, és hogy figyeljenek a rendszámtáblákra, de nem reagáltak

– mondta a sértett.

A Cserkaszi régió rendőrsége megerősítette az incidens tényét, és előzetes vizsgálatot indított a Büntető Törvénykönyv 125. cikkelye (szándékos kisebb testi sértés) alapján. A CCC és a rendőrség egyelőre nem adott hivatalos kommentárt az ügyben.

Korábbi beszámolók szerint a régióban nem ez az első eset: Cserkasziban korábban az UOC-MP papja baltával és gázpalackkal „visszavágott” a CCC alkalmazottainak.

Задули газовим балончиком та почали бити: ветеран з інвалідністю 3 групи повідомив про напад, ймовірно, працівників ТЦК pic.twitter.com/YpoEmnftQr — ХАРКІВ_ДВИЖУХА (@KHARKIV28085927) September 15, 2025

Borítókép: Az ukrán 141. Gépesített Dandár tüzérségi egységének katonája (Fotó: AFP)