Ukrajna – Az eset a Zvenyihorodi járásbeli Stebliv faluban történt, ahol a 46 éves veterán testvére és a CCC (Cserkaszi Regionális Központi Bizottság) alkalmazottai között vita alakult ki. A helyzet dulakodássá fajult, amelynek során a férfi súlyosan megsérült, és azonnali orvosi ellátásra szorult.
A veterán elmondása szerint a támadók egy azonosító jel nélküli, litván rendszámú autóból léptek ki, és arcon vágták őt egy benzines kannával.
Lesodorták a lábamról, ütni kezdték a nyakamat és a fejemet. Rájuk kiabáltam, hogy korábban műtöttek, és hogy figyeljenek a rendszámtáblákra, de nem reagáltak
– mondta a sértett.
A Cserkaszi régió rendőrsége megerősítette az incidens tényét, és előzetes vizsgálatot indított a Büntető Törvénykönyv 125. cikkelye (szándékos kisebb testi sértés) alapján. A CCC és a rendőrség egyelőre nem adott hivatalos kommentárt az ügyben.
Korábbi beszámolók szerint a régióban nem ez az első eset: Cserkasziban korábban az UOC-MP papja baltával és gázpalackkal „visszavágott” a CCC alkalmazottainak.
Borítókép: Az ukrán 141. Gépesített Dandár tüzérségi egységének katonája (Fotó: AFP)