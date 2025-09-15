rendőrségUkrajnaveteránkatonaCCCgázpalack

Rokkant veteránt vertek meg Ukrajnában + videó

Ukrajnában, a CCC (Cserkaszi Regionális Központi Bizottság) alkalmazottai brutálisan megvertek egy rokkant ukrán veteránt, aki a testvérét próbálta megvédeni. Az incidens során a katonát gázpalackkal ütötték. A veterán több helyen harcolt korábban, és a sérülései miatt kiemelt védelmet igényelt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 22:19
Az ukrán 141. Gépesített Dandár tüzérségi egységének katonája Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna – Az eset a Zvenyihorodi járásbeli Stebliv faluban történt, ahol a 46 éves veterán testvére és a CCC (Cserkaszi Regionális Központi Bizottság) alkalmazottai között vita alakult ki. A helyzet dulakodássá fajult, amelynek során a férfi súlyosan megsérült, és azonnali orvosi ellátásra szorult.

Ukrajna
Ukrajna, donyecki régió Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

A veterán elmondása szerint a támadók egy azonosító jel nélküli, litván rendszámú autóból léptek ki, és arcon vágták őt egy benzines kannával. 

Lesodorták a lábamról, ütni kezdték a nyakamat és a fejemet. Rájuk kiabáltam, hogy korábban műtöttek, és hogy figyeljenek a rendszámtáblákra, de nem reagáltak

 – mondta a sértett.

A Cserkaszi régió rendőrsége megerősítette az incidens tényét, és előzetes vizsgálatot indított a Büntető Törvénykönyv 125. cikkelye (szándékos kisebb testi sértés) alapján. A CCC és a rendőrség egyelőre nem adott hivatalos kommentárt az ügyben.

Korábbi beszámolók szerint a régióban nem ez az első eset: Cserkasziban korábban az UOC-MP papja baltával és gázpalackkal „visszavágott” a CCC alkalmazottainak.

Borítókép: Az ukrán 141. Gépesített Dandár tüzérségi egységének katonája (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekantifa

Csak nézd!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.