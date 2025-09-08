Rendkívüli

Emberölés előkészülete miatt jelentették fel Krúbit

Szijjártó PéterUkrajnakülügyminiszterlátogatás

Magyarországra látogat az ukrán külügyminiszter

A magyar–ukrán kapcsolatok folyamatos romlása miatt a felelősség egyértelműen Kijevet terheli, de a kormány továbbra is a párbeszéd híve, ezért a héten Magyarországra látogat az ukrán diplomácia vezetője – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 13:56
Szijjártó Péter fogadja Izrael Állam külügyminiszterét (Fotó: Csudai Sándor)
Szijjártó Péter fogadja Izrael Állam külügyminiszterét (Fotó: Csudai Sándor)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter az izraeli kollégájával közös sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva leszögezte, hogy a magyar–ukrán kapcsolatok folyamatos romlása miatt a felelősség egyértelműen s kizárólagosan Kijevet terheli.

Szijjártó Péter fogadja Izrael Állam külügyminiszterét (Fotó: Csudai Sándor)
Szijjártó Péter fogadja Izrael Állam külügyminiszterét (Fotó: Csudai Sándor)

Ennek alátámasztására kifejtette, hogy nem Magyarország vette el az itt élő ukránok jogait, hanem épp Ukrajna veszi el folyamatosan a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait.

Hogy hogyan lehetne javítani a kapcsolatokon? Hát úgy például, hogy az ukránok visszaadják az összes olyan kisebbségi jogot a magyaroknak, amit elvettek. Ez csakis rajtuk múlik. Hogyha a korrupcióellenes jogszabályt vissza lehetett csinálni egy perc alatt európai nyomásra, akkor a kisebbségi jogokat is vissza lehet adni pont annyi idő alatt

– vélekedett.

„A probléma az, hogy amíg az Európai Uniónak valamiért fontosabb volt a korrupciós intézmények hovatartozása az ukrán államigazgatásban, addig egyáltalán nem érdekli őket a kárpátaljai magyarok sorsa” – folytatta.

„Ezt nekem egy négyszemközti beszélgetésben az Európai Unió bővítési biztosa el is mondta Koppenhágában, a fejemhez vágta konkrétan, hogy nekik fontosabb volt a korrupció, mint a kisebbségi jogok. Ez a helyzet”– tette hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy ő továbbra is híve a folyamatos párbeszédnek, amelynek keretében ezen a héten Budapestre látogat ukrán kollégája, Andrij Szibiha, ha minden jól megy.

Készen állok rá, hogy megvitassam vele mindezeket a kérdéseket sokadszor. Az elmúlt tizenegy évben nem tudom, hány tucatszor találkoztam négy különböző ukrán külügyminiszterrel. Mindig elmondtam, mit szeretnénk, mindig az ellenkezője lett, de hát, hogy is mondjam, a diplomácia és a külpolitika ilyen, próbálkozzunk újra

– fogalmazott.

A miniszter érintette a francia belpolitikát is, és „a demokrácia szempontjából nagyon veszélyes folyamatra” figyelmeztetett, mondván, hogy „Európában a patrióta politikusok kiiktatására törekednek folyamatosan politikai, jogi és bizonyos esetekben fizikai eszközökkel is”.

„Szlovákia miniszterelnökét meg akarták ölni, a volt cseh miniszterelnököt megverték a kampányban, Szerbiában hónapok óta külföldről finanszírozott és szervezett tüntetések zajlanak. Ellenünk a komplett brüsszeli intézményrendszert mozgósították, hogy bábkormányt ültessenek ide. A boszniai Szerb Köztársaság elnöke ellen hosszú ideje nemzetközi boszorkányüldözés van. Franciaországban a választáson való indulástól tiltották el a legnépszerűbb jelöltet. Németországban az egyik, ha nem a legnagyobb társadalmi támogatottsággal rendelkező pártot próbálják távol tartani a politikai rendszertől. Ez zajlik ma Európában” – sorolta.

Borítókép:Szijjártó Péter fogadja Izrael Állam külügyminiszterét (Fotó: Csudai Sándor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekSztálin

Nyílt levél Vlagyimir Putyinnak

Tóth Tamás Antal avatarja

Az önök oktatási rendszere megbukott!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu