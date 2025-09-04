Von der Leyen bizottsága mintha nem látná a kockázatokat

Ezzel szemben Ursula von der Leyen bizottsága nemcsak hogy folytatta az unió föderalista irányvonalát, hanem látványosan felerősítette. Mandátumát sorozatos botrányok kísérték: a vakcinabeszerzések körüli titkolózástól a jogállamisági vitákig, miközben az európai versenyképesség folyamatosan gyengült. 15 évvel ezelőtt az európai gazdaság mérete 10 százalékkal volt nagyobb az Egyesült Államokénál, azonban 2022-re már 23 százalékkal kisebb lett. Az Európai Unió GDP-je (a brexit előtt az Egyesült Királysággal együtt) ebben az időszakban 21 százalékkal nőtt, míg az Egyesült Államoké 72 százalékkal, Kínáé pedig 290 százalékkal. Mindezek mellé Von der Leyen egyértelműen az Ukrajna felgyorsított EU-integrációját támogató irányt képviseli, ami több szempontból is veszélyes:

az ország jelenleg háborúban áll, gazdasági és intézményi rendszere messze nincs az uniós elvárások szintjén, a korrupció továbbra is rendszerszintű problémát jelent

– emelte ki az elemző. Azzal folytatta, hogy az ukrán csatlakozás erőltetése így nemcsak irreális, hanem kockázatos is, és eltereli a figyelmet az EU valódi kihívásairól.