RomániaUrsula von der Leyenmegszorítások

Bezzegrománia: Von der Leyen melegen gratulál a polgárok megnyomorításához

Üdvözölte a román kormány megszorító intézkedéseit az Európai Bizottság romániai látogatáson tartózkodó elnöke. A múlt héten elfogadott intézkedéscsomag, amely annyira elnyerte Ursula von der Leyen tetszését, többek között adóemeléseket is tartalmaz.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 17:32
Ursula von der Leyen Fotó: RAIGO PAJULA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Üdvözölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Románia kormányának megszorító intézkedéseitírja az Origo.

A Nicusor Dan román elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón Von der Leyen üdvözölte a megszorító intézkedéseket
A Nicusor Dan román elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón Von der Leyen üdvözölte a megszorító intézkedéseket. Fotó: AFP

Üdvözöljük ezeket az erőfeszítéseket. Románia rendelkezik mindennel, ami ahhoz szükséges, hogy gazdaságát a helyes pályára állítsa

– fogalmazott Von der Leyen.

A helyes pálya Von der Leyen szerint mintegy hatezer munkahely megszűnését jelenti a közhivatalokban, valamint új adónem bevezetését és több meglévő adónem mértékének emelését – többek között ezeket az intézkedéseket tartalmazza ugyanis a román kormány múlt pénteken jóváhagyott második reformcsomagja, amely a költségvetési hiány csökkentését célozza. A csomag öt fő elemből áll, az adóemelés mellett a bírák és ügyészek különleges nyugdíjára, az egészségügyi rendszerre, az állami hatóságokra és állami vállalatokra vonatkozó megszorításokat is tartalmaz.

Ez az intézkedéscsomag feltétlenül szükséges, és kétségtelenül jobb pályára állítja Romániát, legalábbis a reform által érintett ágazatokban

– jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök.

Románia kormánya júliusban már bevezetett egy hasonló intézkedéscsomagot, amely magában foglalta az áfa kétszázalékos emelését és a közszféra béreinek befagyasztását.

Amire viszont természetesen jut pénz, az a fegyverkezés, akár az ország eladósítása árán is. Von der Leyen szintén dicsérte Románia részvételét az Európai Bizottság által meghirdetett SAFE-programban, amely a részt vevő tagállamok védelmi beruházásait finanszírozza hosszú távú hitelek formájában.

A román kormány közleménye szerint az általuk igényelt hitelösszeg hetven százalékát a nemzeti védelmi ipar fejlesztését segítő katonai felszerelések beszerzésére, harminc százalékát pedig olyan logisztikai fejlesztésekre költenék, mint például a Von der Leyen által is meglátogatott konstancai kikötővel kapcsolatos fejlesztések.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekvendégmunkás

Na most légy polkorrekt, tesó

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu