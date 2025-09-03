Bezzegrománia: Von der Leyen melegen gratulál a polgárok megnyomorításához

Üdvözölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Románia kormányának megszorító intézkedéseit – írja az Origo.
Üdvözöljük ezeket az erőfeszítéseket. Románia rendelkezik mindennel, ami ahhoz szükséges, hogy gazdaságát a helyes pályára állítsa
– fogalmazott Von der Leyen.
A helyes pálya Von der Leyen szerint mintegy hatezer munkahely megszűnését jelenti a közhivatalokban, valamint új adónem bevezetését és több meglévő adónem mértékének emelését – többek között ezeket az intézkedéseket tartalmazza ugyanis a román kormány múlt pénteken jóváhagyott második reformcsomagja, amely a költségvetési hiány csökkentését célozza. A csomag öt fő elemből áll, az adóemelés mellett a bírák és ügyészek különleges nyugdíjára, az egészségügyi rendszerre, az állami hatóságokra és állami vállalatokra vonatkozó megszorításokat is tartalmaz.
Ez az intézkedéscsomag feltétlenül szükséges, és kétségtelenül jobb pályára állítja Romániát, legalábbis a reform által érintett ágazatokban
– jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök.