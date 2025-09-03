Bezzegrománia: Von der Leyen melegen gratulál a polgárok megnyomorításához

Románia kormánya júliusban már bevezetett egy hasonló intézkedéscsomagot, amely magában foglalta az áfa kétszázalékos emelését és a közszféra béreinek befagyasztását.

Amire viszont természetesen jut pénz, az a fegyverkezés, akár az ország eladósítása árán is. Von der Leyen szintén dicsérte Románia részvételét az Európai Bizottság által meghirdetett SAFE-programban, amely a részt vevő tagállamok védelmi beruházásait finanszírozza hosszú távú hitelek formájában.

A román kormány közleménye szerint az általuk igényelt hitelösszeg hetven százalékát a nemzeti védelmi ipar fejlesztését segítő katonai felszerelések beszerzésére, harminc százalékát pedig olyan logisztikai fejlesztésekre költenék, mint például a Von der Leyen által is meglátogatott konstancai kikötővel kapcsolatos fejlesztések.