Több mint hetven járatot törölt a brüsszeli nemzetközi repülőtér vasárnap

Több európai repülőtéren is késésekkel kell számolniuk az utasoknak vasárnap, miután szombaton kibertámadás érte a beszállítási rendszerek szolgáltatóját. Az Eurocontrol légiforgalmi irányítószervezet tájékoztatása szerint a brüsszeli Zaventem mellett a berlini, a dublini és londoni repülőterek is informatikai problémák miatt kialakult utasforgalmi zavarokról számoltak be.

A Brussels Airlines több járatát is törölték a Zaventem repülőtéren (illusztráció, forrás: AFP)

A kibertámadást követően szombaton legalább tíz járatot töröltek a brüsszeli repülőtéren, 17 másik pedig több mint egyórás késéssel indult, ezért hosszú sorok alakultak ki a bejelentkezésnél.

Ihsane Chioua Lekhli, a zaventemi repülőtér szóvivőjének vasárnapi tájékoztatása szerint az eredetileg indítani tervezett 257 járatból 45-öt töröltek vasárnap, a légikikötő továbbá közel 30 érkező járat törléséről is döntött. Ezek közül legalább 18 a Brussels Airlines belga légicég járatait érinti. A repülőtér honlapja szerint budapesti járatok nem érintettek.

Elmondta, a legtöbb utasfelvétel papíralapú utaslisták ellenőrzése mellett történik, ami jelentősen hosszabbítja a várakozási időt.

Sorban állás és késés várható. Közölte: további járattörlések fordulhatnak elő, amelyek minden bizonnyal következményekkel járnak a később induló és érkező repülőgépekre nézve. Hat járatot más közeli repülőterekre irányítottak át – jegyezte meg. Hozzátette: még nem világos, hogy meddig tart ez a helyzet, de a repülőtér igyekszik a lehető leggyorsabban megoldani a problémát.

A brüsszeli repülőtér azt tanácsolja az utasoknak, hogy ellenőrizzék járatuk indulásának állapotát, és csak akkor menjenek a repülőtérre, ha utazásukat megerősítették. Akinek a járata indul, időben érkezzen meg a reptérre: két órával kiírt indulásuk előtt a schengeni járatok esetében, és három órával korábban a nem schengeni járatok esetében.

Hétfőn további járattörlések lehetségesek – tette hozzá a szóvivő a napilap tájékoztatása szerint.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)