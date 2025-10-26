1956 igazi győzelme nem a harctéren, hanem az emlékezetben és a szabadság újra megszerzett mindennapjaiban él tovább

– Az összefogás nemzetünk legnagyobb erőforrása. 1848-ban, majd 1956-ban is bebizonyosodott, hogy csak az egységes nemzet képes nagy tetteket véghez vinni, megőrizni kultúráját és nyelvét a legnehezebb körülmények között is – fogalmazott a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Londonban, ahol ünnepi beszédet mondott az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen.

Nacsa Lőrinc az angliai egyetemeken működő magyar diákszervezetek elnökeivel és képviselőivel szervezett beszélgetésen. Forrás: Facebook

A Londoni Magyar Házban rendezett nemzeti ünnepi fogadáson az államtitkár kiemelte: az igaz hősök azok, akik nem önérdekből, hanem egy nagyobb, közös cél érdekében cselekednek.

Azok, akik nem hódolnak be idegen birodalmaknak, akik az életük árán is megvédik hazájukat. Ezért október 23-a számunkra nem pusztán a forradalom emlékét őrzi, hanem a bátorság, a tisztesség és a hazaszeretet mércéje is egyben

– mondta Nacsa Lőrinc

Az államtitkár kiemelte: hatalmas öröm és megtiszteltetés számára, hogy nemzetünk egyik legnagyobb hőstettéről közösen emlékezhetünk meg itt, Londonban, több száz kilométerre az anyaországtól egy olyan közösségben, amelynek nemzetmegtartó munkája példaként szolgálhat minden magyar közösség számára.

Nacsa Lőrinc egyúttal azt is leszögezte, hogy az Egyesült Királyságban élő magyarok, csakúgy, mint a diaszpóra vagy a Kárpát-medence bármely magyar közössége, ahogy az elmúlt másfél évtizedben mindvégig, úgy a jövőben is partnerként számíthat a magyar kormányra.

– Az Országgyűlés már elfogadta a jövő évi költségvetést, így már idén novemberben meghirdetjük a diaszpóra magyar szervezetei részére a jövő évi pályázatunkat. Nem hagyjuk elveszni azokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt 15 évben közösen sikerült megvalósítanunk – hangsúlyozta az államtitkár.

A megemlékezésen Kumin Ferenc, Magyarország londoni nagykövete is beszédet mondott, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy 1956 igazi győzelme nem a harctéren, hanem az emlékezetben és a szabadság újra megszerzett mindennapjaiban él tovább. – Sokan teszik fel a kérdést, hogyan nevezhetjük győztesnek azt a forradalmat, amelyet irtózatos túlerők levertek, és amelynek hőseinek menekülnie kellett. A válasz: azért, mert végül mégis győztünk – 1990-ben, amikor Magyarország visszaszerezte szuverenitását, és 1991. június 19-én, amikor az utolsó szovjet katona elhagyta hazánk földjét – fogalmazott a nagykövet.