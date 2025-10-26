Nacsa Lőrincegyesült királyság1956-os forradalomdiaszpóraKumin Ferenc

1956 igazi győzelme nem a harctéren, hanem az emlékezetben és a szabadság újra megszerzett mindennapjaiban él tovább

Az összefogás nemzetünk legnagyobb erőforrása, mutatott rá Nacsa Lőrinc.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 26. 12:00
Fotó: ADAM CSOMOR
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Az összefogás nemzetünk legnagyobb erőforrása. 1848-ban, majd 1956-ban is bebizonyosodott, hogy csak az egységes nemzet képes nagy tetteket véghez vinni, megőrizni kultúráját és nyelvét a legnehezebb körülmények között is – fogalmazott a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Londonban, ahol ünnepi beszédet mondott az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen.

Nacsa Lőrinc az angliai egyetemeken működő magyar diákszervezetek elnökeivel és képviselőivel szervezett beszélgetésen. Forrás: Facebook

A Londoni Magyar Házban rendezett nemzeti ünnepi fogadáson az államtitkár kiemelte: az igaz hősök azok, akik nem önérdekből, hanem egy nagyobb, közös cél érdekében cselekednek. 

Azok, akik nem hódolnak be idegen birodalmaknak, akik az életük árán is megvédik hazájukat. Ezért október 23-a számunkra nem pusztán a forradalom emlékét őrzi, hanem a bátorság, a tisztesség és a hazaszeretet mércéje is egyben

– mondta Nacsa Lőrinc

Az államtitkár kiemelte: hatalmas öröm és megtiszteltetés számára, hogy nemzetünk egyik legnagyobb hőstettéről közösen emlékezhetünk meg itt, Londonban, több száz kilométerre az anyaországtól egy olyan közösségben, amelynek nemzetmegtartó munkája példaként szolgálhat minden magyar közösség számára. 

Nacsa Lőrinc egyúttal azt is leszögezte, hogy az Egyesült Királyságban élő magyarok, csakúgy, mint a diaszpóra vagy a Kárpát-medence bármely magyar közössége, ahogy az elmúlt másfél évtizedben mindvégig, úgy a jövőben is partnerként számíthat a magyar kormányra.

– Az Országgyűlés már elfogadta a jövő évi költségvetést, így már idén novemberben meghirdetjük a diaszpóra magyar szervezetei részére a jövő évi pályázatunkat. Nem hagyjuk elveszni azokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt 15 évben közösen sikerült megvalósítanunk – hangsúlyozta az államtitkár.

A megemlékezésen Kumin Ferenc, Magyarország londoni nagykövete is beszédet mondott, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy 1956 igazi győzelme nem a harctéren, hanem az emlékezetben és a szabadság újra megszerzett mindennapjaiban él tovább. – Sokan teszik fel a kérdést, hogyan nevezhetjük győztesnek azt a forradalmat, amelyet irtózatos túlerők levertek, és amelynek hőseinek menekülnie kellett. A válasz: azért, mert végül mégis győztünk – 1990-ben, amikor Magyarország visszaszerezte szuverenitását, és 1991. június 19-én, amikor az utolsó szovjet katona elhagyta hazánk földjét – fogalmazott a nagykövet.

A nagykövet külön hangsúlyozta, hogy ma Londonban, a Trafalgar Square közelében a magyar közösség a saját házában, megújult színháztermében tarthatja meg az ünnepi megemlékezést. 

Ez is a forradalom győzelme. Az, hogy szabadon, méltósággal, saját otthonunkban emlékezhetünk, mindannyiunk közös sikere

– tette hozzá.

Az 1956-os ünnepséget megelőzően Nacsa Lőrinc államtitkár meglátogatta a londoni Szent István-házat, ahol megbeszélést folytatott a katolikus egyesület képviselőivel, majd látogatást tett az új konzulátus épületében.

Hivatalos programja keretében találkozott a Nagy-Britanniában egyetemen tanuló magyar diákok szövetségének vezetőivel, képviselőivel, valamint meglátogatta a londoni Magyar Házban működő hétvégi magyar iskolát.

 

Borítókép: Nacsa Lőrinc és Kumin Ferenc (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekEurópai Unió

Nem hallgathatunk

Kondor Katalin avatarja

Végre el kell – kellene – jönniük azoknak az időknek is, melyekben nem mindenféle háborúpárti alakok ülnek a nyakunkon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.