A román kormány adóemelése visszaütött: történelmi zuhanás a kiskereskedelemben

Az ING elemzése szerint a meredek esés részben a júliusi „előre hozott vásárlások” utáni korrekcióval magyarázható, ám ez önmagában nem indokolja a zuhanás mértékét. A bank közgazdászai úgy látják: a fogyasztók óvatosabbá váltak, mivel a magasabb adók, az infláció és a romló munkaerőpiaci kilátások mind visszafogják a háztartások költési kedvét.

A júliusi adatokat ráadásul utólag lefelé módosították, ami arra utal, hogy a gyengülés már az adócsomag előtt elkezdődött.