  • A román kormány adóemelése visszaütött: történelmi zuhanás a kiskereskedelemben
Romániainflációkiskereskedelmi forgalomromán kormánybizalomadóemelés

A román kormány adóemelése visszaütött: történelmi zuhanás a kiskereskedelemben

A román kormány adóemelései már most éreztetik hatásukat: a kiskereskedelmi forgalom augusztusban 4 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest – derül ki az ING friss elemzéséből. Ilyen mértékű visszaesésre a pandémiás lezárások óta nem volt példa, és a szakértők szerint a tendencia aggodalomra ad okot a gazdasági növekedés szempontjából.

Sebők Barbara
2025. 10. 08. 3:01
A magasabb adók, az infláció és a romló munkaerőpiaci kilátások mind visszafogják a háztartások költési kedvét Forrás: AFP
Az ING elemzése szerint a meredek esés részben a júliusi „előre hozott vásárlások” utáni korrekcióval magyarázható, ám ez önmagában nem indokolja a zuhanás mértékét. A bank közgazdászai úgy látják: a fogyasztók óvatosabbá váltak, mivel a magasabb adók, az infláció és a romló munkaerőpiaci kilátások mind visszafogják a háztartások költési kedvét. 

A magasabb adók, az infláció és a romló munkaerőpiaci kilátások mind visszafogják a háztartások költési kedvét (Fotó: AFP)

A júliusi adatokat ráadásul utólag lefelé módosították, ami arra utal, hogy a gyengülés már az adócsomag előtt elkezdődött.

  • Az élelmiszer-eladások 3,4 százalékkal, 
  • a nem élelmiszertermékek 3,0 százalékkal, 
  • az üzemanyagok értékesítése pedig 2,9 százalékkal esett vissza. 

Minden szegmens megszenvedte az adóemelés közvetett hatásait

A tavalyi, kiugróan erős fogyasztás után a háztartások most inkább takarékoskodnak, ami a fiskális szigorítás logikus, de gazdaságilag fájdalmas következménye. Az ING szerint bár az augusztusi adat aggasztó, még nem tekinthető tartós válságnak. Az állami beruházások és a munkaerőpiac stabilizálódása segíthetnek a bizalom helyreállításában.

Ugyanakkor a jelentés kiemeli: ha a fogyasztás gyengesége tartóssá válik, az a gazdasági növekedés egyik fő motorját állíthatja le.

A kormány célja az államháztartás egyensúlyának javítása volt, de a döntés időzítése kérdéseket vet fel. Egy lassuló gazdaságban adót emelni mindig kockázatos lépés – és most úgy tűnik, a fogyasztás hűlése előbb érkezett, mint a bevételi oldalon várt pozitív hatások. Az ING elemzése tehát világos üzenetet hordoz: 

a kormány döntése már most visszaütött, és a bizalom helyreállítása nehezebb lesz, mint az adóemelés bevezetése volt.

Borítókép: A magasabb adók, az infláció és a romló munkaerőpiaci kilátások mind visszafogják a háztartások költési kedvét - illusztráció (Fotó: AFP)

