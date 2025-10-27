Rendkívüli

Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

Amerikai katonai gépek zuhantak le Kína közelében, sok a kérdőjel

Két különálló balesetben lezuhant egy amerikai helikopter és egy vadászgép vasárnap a Dél-kínai-tengeren. Az amerikai haditengerészet bejelentette, hogy mindkét balesetet kivizsgálják.

2025. 10. 27. 11:35
Fotó: ASANKA BRENDON RATNAYAKE Forrás: ANADOLU AGENCY
Lezuhant egy amerikai helikopter és egy vadászgép a Dél-Kínai-tengeren. Előbb egy MH–60R típusú Sea Hawk helikopter szenvedett balesetet miközben „rutinműveleteket végzett a Nimitz repülőgép-hordozóról” indulva – derült ki az amerikai csendes-óceáni flotta közleményéből. A hatóságok szerint a gépen tartózkodó három embert kimentették. Mintegy fél órával később egy Boeing F/A–18F típusú Super Hornet vadászgép is lezuhant a Dél-kínai-tengeren, miközben szintén „rutinműveleteket” végzett – a Nimitz repülőgép-hordozóról történő felszállást követően. Az amerikai haditengerészet közlése szerint a vadászgépen tartózkodó két ember időben katapultált, majd kimentették őket a tengerből.

Egy amerikai MH-60R típusú Sea Hawk helikopter szenvedett balesetet a Dél-Kínai-tengeren, fél órán belül pedig egy vadászgép is lezuhant
Egy amerikai MH–60R típusú Sea Hawk helikopter szenvedett balesetet a Dél-kínai-tengeren, fél órán belül pedig egy vadászgép is lezuhant. Fotó: AFP/Jung Yeon-je

Az amerikai haditengerészet is megszólalt

Minden érintett személy egészséges és stabil állapotban van

– számolt be az amerikai haditengerészet, hozzátéve, hogy mindkét balesetet vizsgálják. 

Az év elején két amerikai katonai repülőgép zuhant le a Harry S. Truman repülőgép-hordozóról két, tíz napon belül történt baleset során a Vörös-tengeren – az egyik leszálláskor, a másik pedig egy manőver során, amikor a harci gép egy vontatójárművel együtt a tengerbe csapódott, majd elmerült.

Borítókép: Egy Boeing F/A–18F típusú Super Hornet vadászgép is lezuhant a Dél-kínai-tengeren (Fotó: AFP)

