A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ukrán elnök friss nyilatkozatára reagálva leszögezte, hogy Magyarországnak és a magyar embereknek jár a tisztelet. „Még Zelenszkij elnöktől is elvárjuk, hogy a tisztelet hangján beszéljen Magyarországról, a magyarokról” – jelentette ki Szijjártó Péter.

Az ukrán elnöknek is tisztelettel kell beszélnie Magyarországról

Fotó: AFP

Különösen úgy, hogy Ukrajna nagymértékben függ az Európai Unióból érkező támogatásoktól – folytatta. – Márpedig európai uniós döntések nincsenek Magyarország nélkül, ha tetszik ez neki, ha nem

– mutatott rá.

Volodimir Zelenszkij csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy támogatni kellene Donald Trump amerikai elnök arra vonatkozó felhívását, hogy Európa ne vásároljon orosz kőolajat. „Rövidlátás lenne szembemenni az Egyesült Államokkal – és a magyaroknak ezt világosan érteniük kell. Az Egyesült Államokból és más partnerektől származó energia képes betölteni az űrt az európai piacon” – mondta.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)