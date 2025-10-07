Biden szőnyeg alá söpörte a róla szóló CIA-információt

Rendkívüli

Újabb csontváz esett ki Joe Biden volt amerikai elnök szekrényéből. Egy titkosítás alól feloldott CIA-dokumentumból kiderült, hogy Joe Biden volt amerikai elnök 2016-ban még alelnökként megakadályozta egy számára kínos hírszerzési jelentés nyilvánosságra kerülését.

2025. 10. 07. 21:49
Joe Biden volt amerikai elnök Fotó: Getty Images via AFP
Joe Biden volt amerikai elnök 2015-ben, még alelnökként megakadályozta, hogy a családja korrupt ukrajnai kapcsolatairól szóló hírszerzési információk napvilágra kerüljenek – számol be róla a Fox News amerikai televíziós hálózat.

Joe Biden alelnökként megakadályozta a családja ukrajnai üzelmeivel kapcsolatos információk nyilvánosságra kerülését
Joe Biden alelnökként megakadályozta a családja ukrajnai üzelmeivel kapcsolatos információk nyilvánosságra kerülését (Fotó: AFP)

A John Ratcliffe, a CIA jelenlegi igazgatója által a titkosítás alól feloldott anyagokból kiderül, hogy Biden azt mondta a CIA-nak, hogy „határozottan szeretné”, ha az ukrán tisztviselők aggodalmait dokumentáló hírszerzési jelentés, amely családja „korrupt” ukrajnai üzleti kapcsolataira vonatkozik, „ne kerüljön nyilvánosságra”. A CIA pedig engedett az alelnök nyomásának.

Ratcliffe szerint ez a „hírszerzés politizálásának” példája.

A CIA egyik magas rangú tisztviselője tájékoztatta a Fox Newst a titkosítás alól feloldott dokumentumokról és hírszerzési jelentésről, és kijelentette, hogy a hírszerzési információt egy e-mail mellett fedezték fel, amelyből kiderül, hogy Biden „kifejezte, hogy nem szeretné, ha a jelentést nyilvánosságra hoznák”.

Jó reggelt, most beszéltem az alelnökkel/NSA-val, és ő határozottan szeretné, ha a jelentés nem kerülne nyilvánosságra. Köszönöm a megértést

– áll az ominózus e-mailben. Az e-mail küldőjének nevét kihúzták, de az aláírás alapján az elnöki napi hírszerzési tájékoztató felelősétől jöhetett.

A jelentés, amelyre az e-mail utalt, olyan hírszerzési információkat tartalmazott, amelyekből kiderült, hogy az ukrán tisztviselők a Biden család állítólagos kapcsolatát az ukrán korrupciós üzleti gyakorlatokkal „az Egyesült Államok kormánya kettős mércéjének bizonyítékaként” tekintették a korrupció és a politikai hatalom kérdéseiben.

A hírszerzési tisztviselők egyetértettek abban, hogy az információk gyűjtésének idején azok megfeleltek volna a [terjesztéshez] szükséges küszöbértéknek, de az alelnöki hivatal kérésére az információkat soha nem osztották meg a CIA-n kívül

– fogalmazott a forrás.

A jelentés keletkezésének idején alelnökként Biden felelt az Egyesült Államok és Ukrajna közti kapcsolatokért. A dokumentum szerint „Petro Porosenko ukrán elnök kormányának tisztviselői zavarodottságukat és csalódottságukat fejezték ki az Egyesült Államok alelnökének 2015. december 7–8-i kijevi látogatása miatt”.

A látogatás után ezek a tisztviselők úgy értékelték, hogy az amerikai alelnök szinte kizárólag azért jött Kijevbe, hogy általános nyilvános beszédet tartson, és nem állt szándékában érdemi kérdéseket megvitatni Porosenkóval vagy az ukrán kormány más tisztviselőivel

– áll a jelentésben.

Biden 2015. december 9-én Ukrajnában tartott beszédet, amelyben az országban tapasztalható korrupcióról beszélt.

Nem elég egy új korrupcióellenes hivatal felállítása és egy korrupcióellenes különleges ügyészség létrehozása

– mondta Biden a beszédében.

A főügyészségnek sürgősen reformra van szüksége

– tette hozzá.

Biden arról is beszélt, hogy Ukrajna „energiaszektorának versenyképesnek kell lennie, és piaci elveknek kell irányítania, nem pedig kedvezményes megállapodásoknak”.

Ezzel egy időben Ukrajna akkori főügyésze, Viktor Sokin a Burisma nevű energetikai holding körüli korrupciós vádak ügyében nyomozott – az után a cég után, amelynek igazgatótanácsában jól fizető pozíciója volt Biden fiának, Hunter Bidennek.

Biden akkor azzal fenyegetőzött, hogy visszatart 1 milliárd dollárnyi kritikus amerikai segélyt, ha Sokint nem bocsátják el. Később nyilvánosan is elismerte, hogy zsarolással vette rá Porosenkót a főügyész kirúgására.

Míg Biden megúszta a családja körüli korrupciós vádakat, Donald Trump amerikai elnök ellen első hivatali ciklusa alatt alkotmányos felelősségre vonási eljárás indult, amiért egy 2019-es telefonbeszélgetésben arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy vizsgálja ki Hunter Biden ukrajnai tevékenységét. Trumpot 2020 februárjában felmentették az ellene felhozott vád alól.

A képviselőház később Joe Biden ellen is vizsgálatot indított, és több évnyi nyomozás után megállapította, hogy „elmarasztalható magatartást” tanúsított, „visszaélt hivatali hatalmával” és „csalással gazdagította családját az Egyesült Államok kárára”.

Borítókép: Joe Biden volt amerikai elnök (Fotó: Getty Images via AFP)

