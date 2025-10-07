Biden szőnyeg alá söpörte a róla szóló CIA-információt

Joe Biden volt amerikai elnök 2015-ben, még alelnökként megakadályozta, hogy a családja korrupt ukrajnai kapcsolatairól szóló hírszerzési információk napvilágra kerüljenek – számol be róla a Fox News amerikai televíziós hálózat.

Joe Biden alelnökként megakadályozta a családja ukrajnai üzelmeivel kapcsolatos információk nyilvánosságra kerülését (Fotó: AFP)

A John Ratcliffe, a CIA jelenlegi igazgatója által a titkosítás alól feloldott anyagokból kiderül, hogy Biden azt mondta a CIA-nak, hogy „határozottan szeretné”, ha az ukrán tisztviselők aggodalmait dokumentáló hírszerzési jelentés, amely családja „korrupt” ukrajnai üzleti kapcsolataira vonatkozik, „ne kerüljön nyilvánosságra”. A CIA pedig engedett az alelnök nyomásának.

Ratcliffe szerint ez a „hírszerzés politizálásának” példája.

A CIA egyik magas rangú tisztviselője tájékoztatta a Fox Newst a titkosítás alól feloldott dokumentumokról és hírszerzési jelentésről, és kijelentette, hogy a hírszerzési információt egy e-mail mellett fedezték fel, amelyből kiderül, hogy Biden „kifejezte, hogy nem szeretné, ha a jelentést nyilvánosságra hoznák”.

Jó reggelt, most beszéltem az alelnökkel/NSA-val, és ő határozottan szeretné, ha a jelentés nem kerülne nyilvánosságra. Köszönöm a megértést

– áll az ominózus e-mailben. Az e-mail küldőjének nevét kihúzták, de az aláírás alapján az elnöki napi hírszerzési tájékoztató felelősétől jöhetett.

A jelentés, amelyre az e-mail utalt, olyan hírszerzési információkat tartalmazott, amelyekből kiderült, hogy az ukrán tisztviselők a Biden család állítólagos kapcsolatát az ukrán korrupciós üzleti gyakorlatokkal „az Egyesült Államok kormánya kettős mércéjének bizonyítékaként” tekintették a korrupció és a politikai hatalom kérdéseiben.

A hírszerzési tisztviselők egyetértettek abban, hogy az információk gyűjtésének idején azok megfeleltek volna a [terjesztéshez] szükséges küszöbértéknek, de az alelnöki hivatal kérésére az információkat soha nem osztották meg a CIA-n kívül

– fogalmazott a forrás.

A jelentés keletkezésének idején alelnökként Biden felelt az Egyesült Államok és Ukrajna közti kapcsolatokért. A dokumentum szerint „Petro Porosenko ukrán elnök kormányának tisztviselői zavarodottságukat és csalódottságukat fejezték ki az Egyesült Államok alelnökének 2015. december 7–8-i kijevi látogatása miatt”.

A látogatás után ezek a tisztviselők úgy értékelték, hogy az amerikai alelnök szinte kizárólag azért jött Kijevbe, hogy általános nyilvános beszédet tartson, és nem állt szándékában érdemi kérdéseket megvitatni Porosenkóval vagy az ukrán kormány más tisztviselőivel

– áll a jelentésben.