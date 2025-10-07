Rendkívüli

Ez fájni fog Magyar Péternek: tovább zsugorodott a Tisza, stabilan vezetnek a kormánypártok

Magyar PéterIlaria Salismentelmi jogDeák Dániel

Deák Dániel: Felháborító, ahogy Brüsszel megvédte saját embereit

Deák Dániel közösségi oldalán reagált az Európai Parlament keddi döntéseire. A XXI. Század Intézet elemzője szerint a Tisza Párt elnöke paktumot kötött a brüsszeli elittel.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 14:15
Magyar Péter Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Deák Dániel Facebook-oldalán azt írta: Egészen megdöbbentő jelenetek zajlottak le az Európai Parlamentben: egyetlen szavazaton múlt, hogy a magyarokat verő Ilaria Salis szélsőbalos antifa mentelmi jogát nem függesztették fel, majd egy képviselő reklamált, hogy nem működik a szavazógépe, de az Európai Parlament elnöke nem ismételte meg a szavazást.

Brüsszel megvédte saját embereit (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Brüsszel megvédte saját embereit (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

A politikus ellen Magyarországon bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt emeltek vádat, mégis védelmet kapott Brüsszelben. 

Ez az egész ügy, úgy, ahogy van, felháborító!

– fogalmazott Deák, hozzátette:

Ugyancsak megtarthatta a mentelmi jogát Magyar Péter is, aki mellett a balliberális többség kiállt az Európai Parlamentben. Mindez várható volt, hiszen maga Dobrev Klára is kiállt Magyar Péter mellett. Emlékezetes: a kampányban Magyar Péter azt mondta, neki nincsen szüksége a mentelmi jogára, meg is szüntetné azt.

Majd így zárta bejegyzését:

A Tisza elnöke tehát ebben sem mondott igazat, a brüsszeli elittel paktumot kötött: ő minden elvárásukat teljesíti – Ukrajna támogatása, a migráció támogatása és az adóemelések támogatása –, cserébe megtarthatja a mentelmi jogát. Röviden tehát: Magyar Péter egy fogott ember.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

