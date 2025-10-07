Deák Dániel: Felháborító, ahogy Brüsszel megvédte saját embereit

Ugyancsak megtarthatta a mentelmi jogát Magyar Péter is, aki mellett a balliberális többség kiállt az Európai Parlamentben. Mindez várható volt, hiszen maga Dobrev Klára is kiállt Magyar Péter mellett. Emlékezetes: a kampányban Magyar Péter azt mondta, neki nincsen szüksége a mentelmi jogára, meg is szüntetné azt.