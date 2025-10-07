Deák Dániel Facebook-oldalán azt írta: „Egészen megdöbbentő jelenetek zajlottak le az Európai Parlamentben: egyetlen szavazaton múlt, hogy a magyarokat verő Ilaria Salis szélsőbalos antifa mentelmi jogát nem függesztették fel, majd egy képviselő reklamált, hogy nem működik a szavazógépe, de az Európai Parlament elnöke nem ismételte meg a szavazást.”
Deák Dániel: Felháborító, ahogy Brüsszel megvédte saját embereit
Deák Dániel közösségi oldalán reagált az Európai Parlament keddi döntéseire. A XXI. Század Intézet elemzője szerint a Tisza Párt elnöke paktumot kötött a brüsszeli elittel.
A politikus ellen Magyarországon bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt emeltek vádat, mégis védelmet kapott Brüsszelben.
Ez az egész ügy, úgy, ahogy van, felháborító!
– fogalmazott Deák, hozzátette:
Ugyancsak megtarthatta a mentelmi jogát Magyar Péter is, aki mellett a balliberális többség kiállt az Európai Parlamentben. Mindez várható volt, hiszen maga Dobrev Klára is kiállt Magyar Péter mellett. Emlékezetes: a kampányban Magyar Péter azt mondta, neki nincsen szüksége a mentelmi jogára, meg is szüntetné azt.
Majd így zárta bejegyzését:
A Tisza elnöke tehát ebben sem mondott igazat, a brüsszeli elittel paktumot kötött: ő minden elvárásukat teljesíti – Ukrajna támogatása, a migráció támogatása és az adóemelések támogatása –, cserébe megtarthatja a mentelmi jogát. Röviden tehát: Magyar Péter egy fogott ember.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)
Salis-ügy: Dömötör Csaba erős vádakat fogalmazott meg Magyar Péterrel szemben
Ha Magyar Péter ott lett volna, és ennek megfelelően szavaz, akkor Ilaria Salisnak börtönbe kellene vonulnia. Azért, mert társaival véresre vert magyarokat a budapesti utcán – jelentette ki Dömötör Csaba.
Zelenszkij felesége és a csendes luxus
Az ukrán elnök felesége szeret öltözködni.
Megköttetett az alku: Brüsszel megvédte Magyar Pétert, Dobrev Klárát és Ilaria Salist+VIDEÓ
Ilaria Salist hősként ünnepelték.
Deutsch Tamás: A Tisza Párt sok tízezer magyar egyetemistára támad rá
Folytatódik a Tisza Párt botránysorozata.
