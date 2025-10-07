Rendkívüli

Ez fájni fog Magyar Péternek: tovább zsugorodott a Tisza, stabilan vezetnek a kormánypártok

BrüsszelOrbán BalázsmegmentszuverenitásMagyar Péter

Orbán Balázs: Brüsszel mentegeti és mosdatja Magyar Pétert

Az Európai Parlament plenáris ülése úgy döntött, nem függeszti fel Magyar Péternek, a Tisza Párt vezetőjének mentelmi jogát. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint „Brüsszel mentegeti és mosdatja Magyar Pétert”.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 07. 13:29
Forrás: Facebook/Orbán Balázs
Brüsszel megmentette emberét. Az Európai Parlament plenáris ülése döntést hozott Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az EP úgy határozott, hogy megtarthatja a mentelmi jogát a Tisza Párt vezetője.

Brüsszel
Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője és Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Brüsszel mit vár cserébe?

Orbán Balázs közösségi oldalán a döntés után úgy fogalmazott:

Vajon mit vár cserébe? Nyilván teljes engedelmességet. A magyar szuverenitás meg mehet a lecsóba. Ilyen kockázatot háborús helyzetben nem szabad vállalni.

A baloldal ismét összezárt.

Mint ismert a Tisza Párt elnöke körül 2024 júniusában robbant ki a botrány, amikor a budapesti Ötkert szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival, aki videót készített róla. A férfi elmondása szerint Magyar elvette a telefonját, majd a Dunába dobta.

Az eset után a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával indított eljárást, amelyet később a Központi Nyomozó Főügyészség vett át, mivel Magyar Pétert európai parlamenti képviselőként mentelmi jog védi.

Borítókép: Orbán Balázs (Forrás: Facebook/Orbán Balázs) 

Bayer Zsolt
idezojelekAranyosi Péter

Tisztelt Bíróság!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

