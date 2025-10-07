Orbán Balázs: Brüsszel mentegeti és mosdatja Magyar Pétert

Brüsszel megmentette emberét. Az Európai Parlament plenáris ülése döntést hozott Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az EP úgy határozott, hogy megtarthatja a mentelmi jogát a Tisza Párt vezetője.

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője és Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Brüsszel mit vár cserébe?

Orbán Balázs közösségi oldalán a döntés után úgy fogalmazott:

Vajon mit vár cserébe? Nyilván teljes engedelmességet. A magyar szuverenitás meg mehet a lecsóba. Ilyen kockázatot háborús helyzetben nem szabad vállalni.

A baloldal ismét összezárt.

Mint ismert a Tisza Párt elnöke körül 2024 júniusában robbant ki a botrány, amikor a budapesti Ötkert szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival, aki videót készített róla. A férfi elmondása szerint Magyar elvette a telefonját, majd a Dunába dobta.

Az eset után a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával indított eljárást, amelyet később a Központi Nyomozó Főügyészség vett át, mivel Magyar Pétert európai parlamenti képviselőként mentelmi jog védi.