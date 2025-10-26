Drónokkal támadtak az ukránok az éjszaka

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint több területen légiriadó volt érvényben az éjszaka. Az ukránok mélyen az országban található célpontokat is támadtak.

Az ukránok több orosz régiót is támadtak

Fotó: ED JONES / AFP

A minisztérium közleménye szerint 30 ukrán drónt lőttek le a Brjanszki terület, 26-ot a Tula terület, hetet a Fekete-tenger, négy-négyet az Azovi-tenger, a Krasznodari terület és a Rjazanyi terület felett. Három drónt semmisítettek meg a Rosztovi terület, kettőt a Moszkvai terület, egyet-egyet pedig a Kurszki és Lipetszki területek felett.