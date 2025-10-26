Rendkívüli

A megkoronázott Kós Hubert újabb világcsúcsa után elvették a magyar úszó rekordját

Drónokkal támadtak az ukránok az éjszaka

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint több orosz régióban drónok miatt dolgozott a légvédelem. Az ukránok számos, mélyen Oroszországban található iparterületet vettek célba.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 7:06
Fotó: ED JONES Forrás: AFP
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint több területen légiriadó volt érvényben az éjszaka. Az ukránok mélyen az országban található célpontokat is támadtak.

Az ukránok több orosz régiót is támadtak
Az ukránok több orosz régiót is támadtak 
Fotó: ED JONES / AFP

A minisztérium közleménye szerint 30 ukrán drónt lőttek le a Brjanszki terület, 26-ot a Tula terület, hetet a Fekete-tenger, négy-négyet az Azovi-tenger, a Krasznodari terület és a Rjazanyi terület felett. Három drónt semmisítettek meg a Rosztovi terület, kettőt a Moszkvai terület, egyet-egyet pedig a Kurszki és Lipetszki területek felett.

A tulai támadás ezek közül kiemelkedik, miután több, kiemelkedően fontos hadiipari létesítmény is ott található

A terület kormányzója korábban közölte, hogy a támadásban nem sérült meg senki. A politikus szerint egyúttal az infrastruktúra is ép maradt. 

Borítókép: Egy ukrán drónkezelő (Fotó: AFP) 

Újabb légicsapások Kijevben – a német gazdasági miniszter is óvóhelyre kényszerült

