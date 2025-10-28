Elon Musk végleg hadat üzent a Wikipédiának + videó

Elon Musk's takes on Wikipedia with AI-powered Grokipedia https://t.co/OChJcIkYzB — Euronews Next (@euronewsnext) October 28, 2025

A Grokipedia tartalmát mesterséges intelligencia (MI) és a Grok chatbot generálja, minden oldalon több forrást is megjelölve. Musk megfogalmazása szerint a Grok egy „igazságkereső” és „politikailag semleges” mesterséges intelligencia-rendszer.

A chatbot azonban az elmúlt hónapokban vitát váltott ki bizonyos antiszemita tartalmakkal, amelyeket az xAI programozási hibának tulajdonított.

A Grokipedia cikkeiben feltüntetik, hogy a tényeket a Grok ellenőrizte, de az nem világos, hogy ez a folyamat hogyan működik, és hogy a mesterséges intelligencia milyen forrásokra támaszkodik. A The Verge technológiai weboldal rámutatott, hogy a Grokipedia Apple MacBook Airről szóló bejegyzésében a Wikipédiáról „adaptált” információ is szerepel.

Még mindig dolgozunk rajta, hogy megértsük a Grokipedia működését

– közölte a Wikipédiát üzemeltető Wikimedia Alapítvány a The Verge kérdésére, és hozzáfűzte, hogy sok MI-vállalat támaszkodik olyan, emberek által írt forrásokra, mint a Wikipédia.

Borítókép: Elon Musk (Fotó: AFP)