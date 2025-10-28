Elon Musk végleg hadat üzent a Wikipédiának + videó

Az xAI fejlesztésében készült V0.1-es béta verzió hétfőn estére már több mint 885 ezer címszót tartalmazott. „Az 1.0-s verzió tízszer jobb lesz” – ígérte Elon Musk az X közösségi platformon.
Még ez a nagyon korai verzió is átlagosan jobb, mint a Wikipédia, véleményem szerint
– írta a közelmúltban ugyancsak az X-en a béta változatról. A milliárdos szeptemberben hozta nyilvánosságra az X-en, hogy az xAI csapata a Grokipedián dolgozik, ami „jelentős javulást jelent majd a Wikipédiához képest”. „Őszintén szólva, ez egy szükséges lépés az xAI célja, az univerzum megértése felé” – írta a bejegyzésében.