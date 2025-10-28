Rendkívüli

Elon Musk végleg hadat üzent a Wikipédiának

Elon Musk

Elon Musk végleg hadat üzent a Wikipédiának + videó

Elon Musk és mesterséges intelligencia-fejlesztő cége, az xAI hétfőn elindította a Grokipediát, amelyet a Wikipédia online enciklopédia MI-alapú versenytársának tartanak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 13:56
Elon Musk végleg hadat üzent a Wikipédiának Forrás: AFP
Az xAI fejlesztésében készült V0.1-es béta verzió hétfőn estére már több mint 885 ezer címszót tartalmazott. „Az 1.0-s verzió tízszer jobb lesz” – ígérte Elon Musk az X közösségi platformon. 

Elon Musk új fejlesztése hadat üzen a Wikipédiának
Elon Musk új fejlesztése hadat üzen a Wikipédiának. Fotó: AFP

Még ez a nagyon korai verzió is átlagosan jobb, mint a Wikipédia, véleményem szerint

– írta a közelmúltban ugyancsak az X-en a béta változatról. A milliárdos szeptemberben hozta nyilvánosságra az X-en, hogy az xAI csapata a Grokipedián dolgozik, ami „jelentős javulást jelent majd a Wikipédiához képest”. „Őszintén szólva, ez egy szükséges lépés az xAI célja, az univerzum megértése felé” – írta a bejegyzésében.

Elon Musk gyakran bírálta a Wikipédiát

A jobboldali nézeteket valló Elon Musk évek óta rendszeresen bírálja a Wikipédiát, amelyet baloldali politikai elfogultsággal vádol. „Grok és (Grokipedia) célja az igazság, a teljes igazság, és csakis az igazság” – hangsúlyozta a világ leggazdagabb embere, hozzátéve, hogy enciklopédiáját bárki ingyenesen használhatja.

A 2001-ben létrehozott Wikipédia – amelyen jelenleg több mint hétmillió angol nyelvű címszó található – önkéntesek által működtetett, nagyrészt adományokból finanszírozott enciklopédia, amelynek oldalait az internethasználók írhatják vagy módosíthatják, és amely tartalmát „semleges nézőpontúnak” nevezi.

A Grokipedia tartalmát mesterséges intelligencia (MI) és a Grok chatbot generálja, minden oldalon több forrást is megjelölve. Musk megfogalmazása szerint a Grok egy „igazságkereső” és „politikailag semleges” mesterséges intelligencia-rendszer.

A chatbot azonban az elmúlt hónapokban vitát váltott ki bizonyos antiszemita tartalmakkal, amelyeket az xAI programozási hibának tulajdonított.

A Grokipedia cikkeiben feltüntetik, hogy a tényeket a Grok ellenőrizte, de az nem világos, hogy ez a folyamat hogyan működik, és hogy a mesterséges intelligencia milyen forrásokra támaszkodik. A The Verge technológiai weboldal rámutatott, hogy a Grokipedia Apple MacBook Airről szóló bejegyzésében a Wikipédiáról „adaptált” információ is szerepel.

Még mindig dolgozunk rajta, hogy megértsük a Grokipedia működését

– közölte a Wikipédiát üzemeltető Wikimedia Alapítvány a The Verge kérdésére, és hozzáfűzte, hogy sok MI-vállalat támaszkodik olyan, emberek által írt forrásokra, mint a Wikipédia.

Borítókép: Elon Musk (Fotó: AFP)

