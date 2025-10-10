Energiaipari létesítmények támadásáról tett bejelentést az orosz védelmi tárca

Az ukrán hadiüzemeket ellátó energiaipari objektumokra mért az éjjel tömeges csapást az orosz hadsereg szárazföldi, légi és tengeri indítású, nagy hatótávolságú, precíziós fegyverekkel, köztük hiperszonikus Kinzsal hiperszonikus rakétákkal, valamint drónokkal.

Az oroszok több sikeres csapást is végrehajtottak az elmúlt időszakban

Fotó: HANDOUT / Russian Defence Ministry

A tárca szerint ez válasz volt az orosz polgári objektumokat ért ukrán „terrortámadásokra”, és a tömeges csapás elérte a kijelölt célokat.

A pénteki hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az október 4. és 10. közötti időszakban egy tömeges és hat csoportos csapást mértek precíziós fegyverekkel és drónokkal ukrán hadiüzemekre és a működésüket biztosító energetikai létesítményekre, fegyver és haditechnika szállítására használt vasúti és kikötői objektumokra, üzemanyagraktárakra, pilóta nélküli repülőgépek összeszerelő műhelyeire, raktáraira, valamint az ukrán fegyveres alakulatok és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeire.