  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • Energiaipari létesítmények támadásáról tett bejelentést az orosz védelmi tárca
OroszországUkrajnaháborúorosz-ukrán háború

Energiaipari létesítmények támadásáról tett bejelentést az orosz védelmi tárca

A jelentések szerint a támadások során Kinzsal hiperszonikus rakétákat is bevetettek. Az orosz tárca közlése szerint mindegyik csapás az ukrán hadiüzemek energiaellátása ellen irányult és sikeres volt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 23:59
Fotó: SEFA KARACAN Forrás: ANADOLU AGENCY
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán hadiüzemeket ellátó energiaipari objektumokra mért az éjjel tömeges csapást az orosz hadsereg szárazföldi, légi és tengeri indítású, nagy hatótávolságú, precíziós fegyverekkel, köztük hiperszonikus Kinzsal hiperszonikus rakétákkal, valamint drónokkal. 

Az oroszok több sikeres csapást is végrehajtottak az elmúlt időszakban
Az oroszok több sikeres csapást is végrehajtottak az elmúlt időszakban 
Fotó: HANDOUT / Russian Defence Ministry

A tárca szerint ez válasz volt az orosz polgári objektumokat ért ukrán „terrortámadásokra”, és a tömeges csapás elérte a kijelölt célokat.

A pénteki hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az október 4. és 10. közötti időszakban egy tömeges és hat csoportos csapást mértek precíziós fegyverekkel és drónokkal ukrán hadiüzemekre és a működésüket biztosító energetikai létesítményekre, fegyver és haditechnika szállítására használt vasúti és kikötői objektumokra, üzemanyagraktárakra, pilóta nélküli repülőgépek összeszerelő műhelyeire, raktáraira, valamint az ukrán fegyveres alakulatok és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeire.

A beszámoló szerint az utóbbi egy hétben az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, összesen öt települést elfoglalva, és befejezték a kleban–biki víztározó déli részén körbezárt ellenség megsemmisítését. A „különleges hadművelet” övezetében csaknem tízezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

 A tárca a megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel több lőszer- és hadianyagraktárt, két amerikai HIMRAS és egy MRLS sorozatvetőt, 11 harckocsit – köztük egy német Leopard tankot – és 92 egyéb páncélozott harcjárművet, 18 irányított légibombát, HIMARS sorozatvetők 30 rakétáját, egy Neptun nagy hatótávolágú, irányított rakétát, továbbá 1719 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Borítókép: kinzsal rakéta egy orosz vadászgépen (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Brutális orosz támadás érte az ukrán fővárost, több városrész lángokban áll + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkommunizmus

Kommunista evolúció

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu