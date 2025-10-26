TörökországPKKszakadár

Bejelentették: leteszik a fegyvert

A betiltott Kurdisztáni Munkáspárt nevű fegyveres szervezet vasárnap bejelentette, hogy a kormánnyal egyeztetett leszerelési folyamat keretében kivonul Törökországból, és felszólította Ankarát: hozzon konkrét intézkedéseket a folyamat folytatása érdekében.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 11:35
A kurd PKK bejelentette, hogy 2025. október 26-án kivonja erőit Törökországból Fotó: SHWAN MOHAMMED Forrás: AFP
A szakadár Kurdisztáni Munkáspárt (PKK), amely 1984 óta harcol a török állam ellen, májusban döntött arról, hogy leteszi a fegyvereit, és feloszlatja az erőit, miután bebörtönzött vezetője, Abdullah Öcalan a fegyveres harc beszüntetésére szólította fel. A harcokban több mint négyszázezren haltak meg. Júliusban a Törökország, az Egyesült Államok és az Európai Unió által terrorszervezetnek minősített PKK jóhiszeműsége jeléül fegyvereket égetett. 

Az Észak-Irakban vasárnap kiadott közleményben, amelyet a Firat kurd hírügynökség is ismertetett, a PKK kijelentette, hogy valamennyi fegyverese kivonásáról döntött, mint írták, a szabad, demokratikus és testvéri élet alapjainak lerakása érdekében, amivel újabb szakaszba lépett a leszerelési és integrációs folyamat. 

A szervezet szerint a lépés a PKK-nak a haladás iránti elkötelezettségéről tanúskodik, és a török kormánynak haladéktalanul jogi és politikai lépéseket kell hoznia. 

Ankarának lehetővé kell tennie, hogy a PKK törvények és integráció révén épüljön be a demokratikus politikába

 – tette hozzá. Ömer Celik, Recep Tayyip Erdogan kormánypártjának, az Igazság és Fejlődés Pártjának szóvivője az X közösségi portálon megjegyezte, hogy a PKK kivonulása konkrét eredménye a kormány terrormentes Törökország céljának, hozzájárul a folyamat jogi alapjait kidolgozó parlamenti bizottság létrehozásának pozitív keretéhez. A PKK Észak-Irakban állította fel a főhadiszállását, miután az elmúlt években elűzték őket Törökország délkeleti határaitól. A török hadsereg rendszeresen hajt végre légicsapásokat a PKK iraki támaszpontjai ellen, és több katonai előőrsöt is felállított a térségben.

 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

