Bejelentették: leteszik a fegyvert

A szakadár Kurdisztáni Munkáspárt (PKK), amely 1984 óta harcol a török állam ellen, májusban döntött arról, hogy leteszi a fegyvereit, és feloszlatja az erőit, miután bebörtönzött vezetője, Abdullah Öcalan a fegyveres harc beszüntetésére szólította fel. A harcokban több mint négyszázezren haltak meg. Júliusban a Törökország, az Egyesült Államok és az Európai Unió által terrorszervezetnek minősített PKK jóhiszeműsége jeléül fegyvereket égetett.

A kurd militáns PKK 2025. október 26-án bejelentette, hogy leteszi a fegyvereket, és kivonja erőit Törökországból Észak-Irakba. Fotó: AFP

Az Észak-Irakban vasárnap kiadott közleményben, amelyet a Firat kurd hírügynökség is ismertetett, a PKK kijelentette, hogy valamennyi fegyverese kivonásáról döntött, mint írták, a szabad, demokratikus és testvéri élet alapjainak lerakása érdekében, amivel újabb szakaszba lépett a leszerelési és integrációs folyamat.

A szervezet szerint a lépés a PKK-nak a haladás iránti elkötelezettségéről tanúskodik, és a török kormánynak haladéktalanul jogi és politikai lépéseket kell hoznia.