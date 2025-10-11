TrumpFehér Házdemokraták

Jelentős leépítéseket jelentett be a Fehér Ház

A Kongresszus a szeptember 30. éjféli határidőig nem tudta elfogadni a szövetségi intézmények működéséhez szükséges költségvetést, aminek nyomán a kormányzati szervezetek nagy része nem működik. A Fehér Ház a friss bejelentés szerint megkezdte a „munkaerő-csökkentését”.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 1:02
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai szövetségi kormányt érintő jelentős leépítéseket jelentett be Ross Vought, az amerikai elnöki hivatal gazdálkodási és költségvetési irodájának vezetője. A Fehér Ház pénteken a kormányzati leállás nyomán kialakult helyzetre hivatkozva döntött.

Fehér Ház
A Fehér Ház a leállással indokolta a döntést 
(Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Ross Vought, az amerikai elnöki hivatal gazdálkodási és költségvetési irodájának vezetője a közösségi médiában megjelent bejegyzésben azt írta, hogy a „munkaerő-csökkentés megkezdődött”.

A Fehér Ház szervezeti egységének vezetője és Donald Trump elnök a költségvetési vita miatt október elsején bekövetkezett kormányzati leállást megelőzően felhívta a figyelmet arra, hogy a kialakult helyzet állandó leépítésekhez vezethet.

A Kongresszus a szeptember 30. éjféli határidőig nem tudta elfogadni a szövetségi intézmények működéséhez szükséges költségvetést, aminek nyomán a kormányzati szervezetek nagy része nem működik. A szenátusban átmeneti költségvetés elfogadása van napirenden, ami november 21-ig lehetővé tenné a kormányzat újraindítását, ugyanakkor az ehhez szükséges minősített többség a demokrata szenátorok ellenállása miatt egyelőre nem jött létre.

Az általános gyakorlat szerint a kormányzati leállás idején az érintett intézmények dolgozói átmenetileg fizetés nélkül maradnak, ám a költségvetés elfogadását követően bérüket visszamenőleg megkapják és visszatérnek munkájukhoz.

Pénteken több szövetségi minisztérium megerősítette a leépítések tényét, így a szövetségi oktatási minisztérium, valamint az egészségügyi minisztérium szóvivője is erről számolt be. A szövetségi oktatási minisztérium állományában már az elmúlt hónapokban jelentős leépítések voltak, a januárban még 4100 alkalmazottal működő kormányszerv állományában október 1-jén már csak 2500 dolgozó volt.

Borítókép: A Fehér Ház (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkommunizmus

Kommunista evolúció

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.