Feltörte a börtön adatbázisát egy hekker, és csökkentette a rabtársai büntetését

Az Antena 3 úgy tudja, hogy az informatikai bűncselekmények miatt elítélt hekker a dési börtönkórházban egy ott dolgozó rendőr jogosultságát ellopva fért hozzá a hálózathoz, majd Zsilvásárhelyre visszatérve a fogvatartottak rendelkezésére bocsátott – hátralévő büntetésük, munkanapjaik és elnyert jutalmaik ellenőrzését szolgáló, egy billentyűzetből és egy képernyőből álló – terminálon módosításokat végzett az adatbázisban.

Radu Marinescu igazságügyi miniszter a Digi 24 tévének nyilatkozva azt mondta: belső ellenőrzés és ismeretlen tettes elleni bűnvádi eljárás indult, miután normális körülmények között a büntetésüket töltő elítélteknek nincs hozzáférésük az informatikai rendszerhez.