Feltörte a börtön adatbázisát egy hekker, és csökkentette a rabtársai büntetését

A börtönőrök szakszervezete szerint az ügyet három hete a zsilvásárhelyi (Targu Jiu) börtön gazdasági osztályán dolgozó rendőrnő leplezte le, akinek feltűnt, hogy a rabok bankszámláin lévő összegek nem csökkennek, pedig folyamatosan költekeznek. Kihallgatás közben kiderült, hogy ezt egy jótevőjük tette lehetővé, aki nemcsak vég nélküli hitelkerettel jutalmazta őket, hanem a munkával töltött napok számának meghamisítása révén a még letöltendő napjaik számát is csökkentette, sőt
soron kívüli intim látogatásokat is engedélyezett magának és társainak.