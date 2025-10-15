börtönrabtársadatbázisát hackermagántettes

Feltörte a börtön adatbázisát egy hekker, és csökkentette a rabtársai büntetését

Feltörte a romániai büntetés-végrehajtó intézetek igazgatóságának adatbázisát egy börtönbüntetését töltő hekker, majd jogosulatlan hozzáférését arra használta, hogy csökkentse a még letöltendő napokat, és illegális kedvezményeket osztogasson magának és rabtársainak – közölte szerdán az Antena 3 és a Digi 24 hírtelevízió.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 15. 12:20
börtön
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A börtönőrök szakszervezete szerint az ügyet három hete a zsilvásárhelyi (Targu Jiu) börtön gazdasági osztályán dolgozó rendőrnő leplezte le, akinek feltűnt, hogy a rabok bankszámláin lévő összegek nem csökkennek, pedig folyamatosan költekeznek. Kihallgatás közben kiderült, hogy ezt egy jótevőjük tette lehetővé, aki nemcsak vég nélküli hitelkerettel jutalmazta őket, hanem a munkával töltött napok számának meghamisítása révén a még letöltendő napjaik számát is csökkentette, sőt

soron kívüli intim látogatásokat is engedélyezett magának és társainak.

Az Antena 3 úgy tudja, hogy az informatikai bűncselekmények miatt elítélt hekker a dési börtönkórházban egy ott dolgozó rendőr jogosultságát ellopva fért hozzá a hálózathoz, majd Zsilvásárhelyre visszatérve a fogvatartottak rendelkezésére bocsátott – hátralévő büntetésük, munkanapjaik és elnyert jutalmaik ellenőrzését szolgáló, egy billentyűzetből és egy képernyőből álló – terminálon módosításokat végzett az adatbázisban.

Radu Marinescu igazságügyi miniszter a Digi 24 tévének nyilatkozva azt mondta: belső ellenőrzés és ismeretlen tettes elleni bűnvádi eljárás indult, miután normális körülmények között a büntetésüket töltő elítélteknek nincs hozzáférésük az informatikai rendszerhez.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu