Robert Fico egészségi problémái miatt nem utazott el a koppenhágai uniós csúcsra

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerdán egészségi problémái miatt nem utazott el az Európai Unió koppenhágai informális csúcstalálkozójára – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a pozsonyi kormányhivatal megerősítésére hivatkozva. Fico elnézést kért, amiért le kellett mondania az utat.

Forrás: MTI2025. 10. 01. 15:41
Robert Fico szlovák miniszterelnök Fotó: Anadolu via AFP
„A kormányfő elnézést kért, amiért nem vesz részt az Európai Tanács és az Európai Politikai Közösség informális csúcstalálkozóján, aminek oka, hogy súlyosbodtak az egészségügyi nehézségei az ellene korábban elkövetett merénylettel összefüggésben” – idézte a szlovák hírügynökség a pozsonyi kormányhivatalt Fico döntésével kapcsolatban.

Fico nem utazott el Koppenhágába  (Fotó: Ritzau Scanpix / AFP)

A Koppenhágában szerdán kezdődő uniós informális csúcstalálkozó központi témája a közös európai védelem megerősítése és Ukrajna támogatása.

Csütörtökön kerül sor az Európai Politikai Közösség hetedik csúcstalálkozójára, amelyre az európai kontinens 47 országának legfőbb vezetői hivatalosak. Ezen a találkozón a tervek szerint az európai biztonsági helyzet megszilárdításának lehetősége, az ukrajnai helyzet, valamint a migráció, a hibrid fenyegetések és a gazdasági biztonság témái kerülnek majd terítékre.

Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: Anadolu via AFP)

