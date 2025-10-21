Robert FicóbörtönJuraj Cintulaterrorista

Kiderült, hány év börtönt kapott Fico merénylője

Tavaly májusban lőfegyveres merényletet követtek el a szlovák miniszterelnök ellen. A Speciális Büntetőbíróság huszonegy éves szabadságvesztésre ítélte a Robert Ficót súlyosan megsebesítő Juraj Cintulát. Tette terrortámadásnak számít.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 9:36
A 72 éves Juraj Cintula 21 év börtönt kapott
A 72 éves Juraj Cintula 21 év börtönt kapott Fotó: JOE KLAMAR Forrás: AFP
2024. május 15-én Juraj Cintula lőfegyveres merényletet követett el Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke ellen Nyitrabányán. Az elkövetőt azonnal letartóztatták, Fico életveszélyes állapotban került kórházba és többórás műtéten esett át. 

21 év börtönt kapott Fico merénylője
Huszonegy év börtönt kapott Fico merénylője. Fotó: AFP/ATTILA KISBENEDEK

A merénylet egy kulturális központ előtt történt, Nyitrabányán. Szemtanúk szerint a lövések után, amik a hasát, mellkasát és a karját érték, Fico a földre esett. Az elkövetőt azonnal letartóztatták. Három minisztert, akik szintén a helyszínen voltak, kimenekítettek. Később egy videót osztottak meg a férfiról, aki bevallotta, hogy nem értett egyet Robert Fico politikájával.

Namir Alyasry, Cintula védője azt hangsúlyozta, hogy a támadás nem idézett volna elő szükségszerű kormányváltást, miközben a vádlott néhányszor kijelentette, nem akarta megölni a miniszterelnököt, csak súlyos sérüléseket akart neki okozni. A védelem enyhítő körülményként vette volna figyelembe Cintula idős korát és büntetlen előéletét – számolt be róla az ujszo.com.

A 72 éves férfit terrortámadás elkövetésében találták bűnösnek, de az ítélet még nem jogerős. Fico a merénylet után súlyos sérüléseket szenvedett, de teljesen felépült 

– írja az NS News.

Borítókép: A 72 éves Juraj Cintula 21 év börtönt kapott (Fotó: AFP)

