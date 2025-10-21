Kiderült, hány év börtönt kapott Fico merénylője

A merénylet egy kulturális központ előtt történt, Nyitrabányán. Szemtanúk szerint a lövések után, amik a hasát, mellkasát és a karját érték, Fico a földre esett. Az elkövetőt azonnal letartóztatták. Három minisztert, akik szintén a helyszínen voltak, kimenekítettek. Később egy videót osztottak meg a férfiról, aki bevallotta, hogy nem értett egyet Robert Fico politikájával.

Namir Alyasry, Cintula védője azt hangsúlyozta, hogy a támadás nem idézett volna elő szükségszerű kormányváltást, miközben a vádlott néhányszor kijelentette, nem akarta megölni a miniszterelnököt, csak súlyos sérüléseket akart neki okozni. A védelem enyhítő körülményként vette volna figyelembe Cintula idős korát és büntetlen előéletét – számolt be róla az ujszo.com.

A 72 éves férfit terrortámadás elkövetésében találták bűnösnek, de az ítélet még nem jogerős. Fico a merénylet után súlyos sérüléseket szenvedett, de teljesen felépült

– írja az NS News.