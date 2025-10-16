OroszországEurópai Bizottságháborúorosz-ukrán háború

Megvan a dátum, ekkor kezdődhet a háború Oroszország ellen

Az Európai Unió öt éven belül felkészül egy lehetséges háborúra Oroszországgal – derül ki az Európai Bizottság új katonai tervéből, amely 2030-ra erős védelmi pozíció kiépítését sürgeti. A dokumentum szerint az EU közös fegyverbeszerzésekkel, ukrán támogatással és új védelmi projektekkel, például az Európai Drónfallal és Légpajzzsal készül a háborúra. „2030-ra Európának hitelesen el kell rettentenie ellenfeleit” – áll a tervezetben. Európai anyák gyermekei kerülhetnek a frontra Brüsszel terve szerint. Nekik van egy újabb háborús tervük, nekünk meg egy ezredik okunk arra, hogy aláírjuk a Fidesz háborúellenes petícióját – közölte Dömötör Csaba.

Kozma Zoltán
2025. 10. 16. 6:25
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Az Európai Bizottság egy új katonai tervet mutat be, amely szerint az Európai Uniónak öt éve van felkészülni egy esetleges háborúra – derül ki a Politico által megtekintett dokumentumból. A 2030-as Védelmi Készültségi Terv az EU egyre növekvő szerepét tükrözi a katonai ügyekben, válaszul Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai háborújára és Donald Trump amerikai elnök bizonytalan elkötelezettségére az európai biztonság iránt. Brüsszel háborúba vinné Európát.

A háború elérheti Európát (Fotó: AFP)
A háború elérheti Európát (Fotó: AFP)

2030-ra Európának elég erős védelmi pozícióval kell rendelkeznie ahhoz, hogy hitelesen elrettentse ellenfeleit, és válaszolni tudjon bármilyen agresszióra

 – áll a tervezetben, amelyet először a Bloomberg ismertetett. A dokumentum szerint „egy militarizált Oroszország tartós fenyegetést jelent az európai biztonságra a belátható jövőben”.

Háború Oroszország ellen?

A 16 oldalas dokumentum rámutat, hogy bár az EU-országok gyorsan növelik védelmi költségvetésüket, a kiadások túlnyomórészt nemzeti szinten történnek, ami „fragmentációhoz és költségnövekedéshez vezet”. Az Európai Bizottság ezért sürgeti a tagállamokat, hogy közösen vásároljanak fegyvereket: 2027 végéig a védelmi beszerzések legalább 40 százalékának közös szerződésekből kell származnia, ami jelenleg kevesebb mint egyötöd. 

Emellett 2028-ra az uniós és ukrán cégektől történő fegyvervásárlások arányát legalább 55 százalékra, 2030-ra pedig 60 százalékra szeretnék növelni.

A terv kilenc prioritási területet határoz meg a képességhiányok pótlására: lég- és rakétavédelem, támogató rendszerek, katonai mobilitás, tüzérségi rendszerek, mesterséges intelligencia és kiberbiztonság, rakéták és lőszerek, drónok és drónelhárító rendszerek, szárazföldi harcászat, valamint tengeri védelem. 

A dokumentum kiemeli Ukrajna szerepét is, amelyet erősen fegyvereznének fel, hogy elrettentse az orosz agressziót.

A terv három kiemelt projektet vázol fel: a Keleti Őrszem, amely a szárazföldi védelmi rendszereket légvédelemmel és drónelhárítással integrálja; az Európai Drónfal, amely a keleti országok védelmét erősíti; valamint az Európai Légpajzs, egy többrétegű légvédelmi rendszer kiépítése. Ezeket a projekteket a Bizottság reményei szerint az év végéig jóváhagyják az EU vezetői. A cél, hogy 2026 első felében minden prioritási területen elinduljanak a projektek, 2028 végéig pedig a legsürgetőbb hiányosságok kezelésére projektek, szerződések és finanszírozás álljanak rendelkezésre.

A dokumentum szerint az EU akár 800 milliárd eurót is mozgósíthat a védelemre, beleértve a 150 milliárd eurós SAFE hitelprogramot, a még tárgyalás alatt álló 1,5 milliárd eurós Európai Védelmi Ipari Programot, az Európai Védelmi Alapot és a 2027-ben elfogadásra kerülő következő többéves költségvetést. A Bizottság emellett feltérképezné az ipari kapacitások növeléséhez szükséges lépéseket, valamint a kritikus nyersanyagok ellátási láncának kockázatait és szűk keresztmetszeteit, ami vitákat válthat ki, mivel az európai ipar hagyományosan vonakodik megosztani termelési és ellátási lánc információkat Brüsszellel.

Hol vannak már azok az idők, amikor az európai parlamenti látogatócsoportoknak azt mondták az előadásokon, hogy aki nem hisz a békében és az európai együttműködésben, az látogasson katonasírokat Normandiában? Nekik van egy újabb háborús tervük, nekünk meg egy ezredik okunk arra, hogy aláírjuk a Fidesz háborúellenes petícióját

 – reagált a tervekre Dömötör Csaba, európai parlamenti képviselő.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

