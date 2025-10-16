Megvan a dátum, ekkor kezdődhet a háború Oroszország ellen

Az Európai Bizottság egy új katonai tervet mutat be, amely szerint az Európai Uniónak öt éve van felkészülni egy esetleges háborúra – derül ki a Politico által megtekintett dokumentumból. A 2030-as Védelmi Készültségi Terv az EU egyre növekvő szerepét tükrözi a katonai ügyekben, válaszul Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai háborújára és Donald Trump amerikai elnök bizonytalan elkötelezettségére az európai biztonság iránt. Brüsszel háborúba vinné Európát.

A háború elérheti Európát (Fotó: AFP)

2030-ra Európának elég erős védelmi pozícióval kell rendelkeznie ahhoz, hogy hitelesen elrettentse ellenfeleit, és válaszolni tudjon bármilyen agresszióra

– áll a tervezetben, amelyet először a Bloomberg ismertetett. A dokumentum szerint „egy militarizált Oroszország tartós fenyegetést jelent az európai biztonságra a belátható jövőben”.

Háború Oroszország ellen?

A 16 oldalas dokumentum rámutat, hogy bár az EU-országok gyorsan növelik védelmi költségvetésüket, a kiadások túlnyomórészt nemzeti szinten történnek, ami „fragmentációhoz és költségnövekedéshez vezet”. Az Európai Bizottság ezért sürgeti a tagállamokat, hogy közösen vásároljanak fegyvereket: 2027 végéig a védelmi beszerzések legalább 40 százalékának közös szerződésekből kell származnia, ami jelenleg kevesebb mint egyötöd.

Emellett 2028-ra az uniós és ukrán cégektől történő fegyvervásárlások arányát legalább 55 százalékra, 2030-ra pedig 60 százalékra szeretnék növelni.

A terv kilenc prioritási területet határoz meg a képességhiányok pótlására: lég- és rakétavédelem, támogató rendszerek, katonai mobilitás, tüzérségi rendszerek, mesterséges intelligencia és kiberbiztonság, rakéták és lőszerek, drónok és drónelhárító rendszerek, szárazföldi harcászat, valamint tengeri védelem.

A dokumentum kiemeli Ukrajna szerepét is, amelyet erősen fegyvereznének fel, hogy elrettentse az orosz agressziót.

A terv három kiemelt projektet vázol fel: a Keleti Őrszem, amely a szárazföldi védelmi rendszereket légvédelemmel és drónelhárítással integrálja; az Európai Drónfal, amely a keleti országok védelmét erősíti; valamint az Európai Légpajzs, egy többrétegű légvédelmi rendszer kiépítése. Ezeket a projekteket a Bizottság reményei szerint az év végéig jóváhagyják az EU vezetői. A cél, hogy 2026 első felében minden prioritási területen elinduljanak a projektek, 2028 végéig pedig a legsürgetőbb hiányosságok kezelésére projektek, szerződések és finanszírozás álljanak rendelkezésre.