Teheránvádítéletkivégzésterrorcselekmény

Terrorizmus vádja miatt több embert kivégeztek Iránban

Iránban hat embert végeztek ki szombaton terrorizmus vádjával a síita állam igazságügyi minisztériumához közel álló Mízán hírügynökség jelentése szerint.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 20:09
Nemrég három férfi kezét amputálták az országban többszöri lopás miatt (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vád szerint az elítéltek egy olyan szakadár csoport tagjai voltak, amely az utóbbi években terrorcselekmények sorozatát követte el az ország délnyugati részén lévő, olajban gazdag Huzesztán tartományban.

Irán
Irán, Teherán (Fotó: ATTA KENARE / AFP)

A vád szerint a hat ember 2018-ban és 2019-ben a biztonsági erők négy tagjának meggyilkolásában vett részt és szabotázsakciókat is tervezett. A kivégzéseket a tartományban hajtották végre – tette hozzá a hírügynökség.

Ugyancsak szombaton kivégezték a kurd származású Számán Mohammadi Hijaret is, akit 19 évesen, 2009-ben ítéltek halálra egy kormánypárti szunnita hitszónok, Mamuszta Sejkaliszlám meggyilkolása, illetve „rendszerellenes tevékenység” ügyében. Emberi jogi aktivisták szerint a vádlottból erőszakkal csikarták ki a beismerő vallomást.

Emberi jogi szervezetek arra figyelmeztettek, hogy Iránban az elmúlt 15 évben idén hajtották végre a legtöbb halálos ítéletet, néhányat az Irán és Izrael között júniusban kitört, 12 napon át tartó konfliktus után.

Borítókép: Nemrég három férfi kezét amputálták az országban többszöri lopás miatt (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJuhász Péter

Juhász Péter, a „jogvédő”

Bayer Zsolt avatarja

Az alábbiakban ismertetem önökkel egy 2021 óta húzódó per anyagát, amely perben Juhász Pétert mint rágalmazót, a balassagyarmati bíróság elítélte.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.