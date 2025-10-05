Rendkívüli

Izrael visszautasította Greta Thunberg vádaskodását

A svéd klímaaktivista a bánásmódra panaszkodott, miután egy hajón fedélzetén próbált meg a Gázai övezetbe jutni, és letartóztatták. Greta Thunberg vádjait az Izrael a leghatározottabban visszautasította.

2025. 10. 05. 18:43
Az izraeli külügyminisztérium hazugságnak minősítette vasárnap, hogy Greta Thunberg svéd klímaaktivistát és másokat bántalmaztak volna a Global Sumud flottilla aktivistáinak letartóztatása során. Az aktivistának nem először gyűlik meg a baja Izrael hatóságaival.

Izrael már korábban figyelmeztette a hajót
Izrael már korábban figyelmeztette a hajót  Fotó: LLUIS GENE/AFP

„Ezek durva hazugságok – közölte a minisztérium. – A letartóztatottak minden törvényes joga maradéktalanul érvényesül. Érdemes megjegyezni, hogy Greta maga és más őrizetesek elutasították a gyorsított kiutasítást, és ragaszkodtak ahhoz, hogy meghosszabbítsák fogva tartásukat” – hangsúlyozta a tárca.

Greta semmilyen panaszt nem nyújtott be az izraeli hatóságokhoz e nevetséges és alaptalan vádak egyikével kapcsolatban sem – mivel ilyen esetek soha nem történtek meg

– tették hozzá.

Itamar Bengvír nemzetbiztonsági miniszter is válaszolt a Gázába tartó, de Izraelbe térített flottilla aktivistáinak fogva tartási körülményeire vonatkozó vádakra.

„Büszke vagyok a börtönszolgálat tisztjeire, akik a Kobi Jakobi főbiztossal közösen kidolgozott irányelveim szerint jártak el. Ott voltam a hajóikon – nem láttam semmiféle humanitárius segélyt”

 – közölte Bengvír. Azt is bejelentette, hogy ellátogatott az őket fogva tartó izraeli börtönbe, és büszke arra, hogy a flottilla résztvevőit terrorizmust támogatóként kezelik. „Aki támogatja a terrorizmust, az terrorista, és terroristához méltó körülmények járnak neki” – mondta a nemzetbiztonsági miniszter.

Szombaton a külügyminisztérium bejelentette, hogy az elfogott több mint négyszáz aktivista közül százharminchét külföldit kitoloncoltak Törökországba. Közlésük szerint több ország kormánya vonakodik attól, hogy fogadja az aktivistákat szállító repülőjáratokat, de „ettől függetlenül a lehető leghamarabb ki fogják toloncolni ennek a médiaszenzációnak az összes résztvevőjét”.

Az izraeli haditengerészet péntek reggel tartóztatta fel a Gázai övezetbe tartó Global Sumud nemzetközi segélyszállító flottilla utolsó hajóját, melyet a többi lefoglalt vízi járműhöz hasonlóan az asdódi kikötőbe irányítottak.

A Global Sumud hajóin politikusok és aktivisták utaztak, akik szeptemberben indultak el Spanyolországból, és akciójukat béketudatos, erőszakmentes humanitárius missziónak nevezték, amellyel a céljuk a blokád megtörése volt, humanitárius segítségnyújtás az ostrom alatt álló, éhínséggel és népirtással sújtott gázai övezeti lakosságnak. Több ország – köztük Törökország, Spanyolország, Olaszország – hatóságai hajókat vezényeltek a flottilla kíséretére, állampolgáraik védelmére hivatkozva, miközben Izrael többször is felajánlotta a segélyek átvételét és célba juttatását, és figyelmeztette a résztvevőket, hogy forduljanak vissza.

Izrael már korábban figyelmeztetett 

Nem ez volt az első ilyen akció, miután Greta Thunberg már korábban is hasonló módszerrel szeretett volna protestálni a palesztin emberek mellett és Izrael ellen. Izrael már kétszer, júniusban és júliusban is megakadályozta, hogy az aktivisták eljussanak Gázába. Júniusban a Madleen nevű vitorlás fedélzetén tartózkodó 12 aktivistát az izraeli erők Gázától 185 kilométerre nyugatra elfogták, az utasokat, köztük Thunberget is, őrizetbe vették és végül kiutasították az országból.

A mostani eset annyiban más, hogy a The Guardian információi szerint az aktivisták egy része igyekezett megnehezíteni a kitoloncolási folyamatot. A lap egyébként megszerzett egy levelet is, amit a svéd követség küldött a klímaaktivista közeli barátainak. Ennek a levélnek a tanúsága szerint panaszkodott Greta Thunberg a börtönben uralkodó állapotokra.

Borítókép: Az aktivisták a hajó fedélzetén (Fotó: AFP)

