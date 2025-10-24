Kiforgatta a korábbi elnök szavait Kanada

Készen áll Kanada az Egyesült Államokkal való kereskedelmi tárgyalások folytatására, amennyiben az amerikaiak is – jelentette ki Mark Carney kanadai miniszterelnök. A nyilatkozat előzménye Donald Trump amerikai elnök bejelentése, amely szerint egy, az általa kivetett vámokat kritizáló reklám miatt megszakítja az egyeztetéseket – számol be róla az Origo a BBC-re hivatkozva.

Carney a megválasztása óta próbál tárgyalni Trumppal a kanadai termékekre kivetett vámokról (Fotó: AFP)

A reklámot Kanada Ontario tartománya fizette és Ronald Reagan volt amerikai elnök szavait idézte, miszerint a vámok „minden amerikait megkárosítanak”.

A reklám hamis és sértő – írta Trump a közösségi médiában, hozzátéve, hogy a kereskedelmi tárgyalások ezennel véget értek.

Kanada gazdasága különösen sérülékeny, hiszen exportja háromnegyedét déli szomszédjának értékesíti. Trump számos terméket 35 százalékos vámmal sújtott, az autó- és acélgyártásra pedig egyedi vámokat vetett ki, bár néhány árucikk esetében kivételeket is engedélyezett.

Az intézkedés legnagyobb kárvallottja Ontario tartomány, így nem csoda, hogy Doug Ford tartományi kormányfő számít az amerikai vámok leghangosabb kritikusának.

Carney, aki márciusban lett Kanada miniszterelnöke, minden követ megmozgat, hogy megegyezésre jusson az amerikai elnökkel a vámok ügyében.

A sokat emlegetett kanadai reklám

A múlt héten közzétett, egyperces reklámban Ronald Reagan volt amerikai elnök hangja hallható, miközben a New York-i tőzsde és az amerikai és kanadai zászlókkal díszített daruk képei jelennek meg – írja az Origo.

Amikor valaki azt mondja: vessünk ki vámot a külföldi importra, úgy tűnik, hazafiasan cselekszik az amerikai termékek és munkahelyek védelmében. És ez néha működik is, de csak rövid ideig

– szól Reagan beszéde.

Hosszú távon az ilyen kereskedelmi akadályok minden amerikait, munkást és fogyasztót egyaránt megkárosítanak. A magas vámok elkerülhetetlenül visszavágást váltanak ki más országokból és heves kereskedelmi háborúkat indítanak… A piacok összezsugorodnak és összeomlanak, a vállalkozások és iparágak bezárnak, és emberek milliói vesztik el az állásukat

– folytatódik a szöveg.