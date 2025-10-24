TrumpMark CarneyKanadaReagan

Kiforgatta a korábbi elnök szavait Kanada

Nyitott az Egyesült Államokkal való együttműködésre Kanada – jelentette ki az ország miniszterelnöke – írja az Origo. Donald Trump amerikai elnök egy általa sértőnek talált kanadai reklám miatt lépett vissza a kétoldalú tárgyalásoktól.

2025. 10. 24. 21:32
Mark Carney kanadai miniszterelnök Fotó: AFP
Készen áll Kanada az Egyesült Államokkal való kereskedelmi tárgyalások folytatására, amennyiben az amerikaiak is – jelentette ki Mark Carney kanadai miniszterelnök. A nyilatkozat előzménye Donald Trump amerikai elnök bejelentése, amely szerint egy, az általa kivetett vámokat kritizáló reklám miatt megszakítja az egyeztetéseket – számol be róla az Origo a BBC-re hivatkozva.

Carney a megválasztása óta próbál tárgyalni Trumppal a kanadai termékekre kivetett vámokról
Carney a megválasztása óta próbál tárgyalni Trumppal a kanadai termékekre kivetett vámokról (Fotó: AFP)

A reklámot Kanada Ontario tartománya fizette és Ronald Reagan volt amerikai elnök szavait idézte, miszerint a vámok „minden amerikait megkárosítanak”.

A reklám hamis és sértő – írta Trump a közösségi médiában, hozzátéve, hogy a kereskedelmi tárgyalások ezennel véget értek.

Kanada gazdasága különösen sérülékeny, hiszen exportja háromnegyedét déli szomszédjának értékesíti. Trump számos terméket 35 százalékos vámmal sújtott, az autó- és acélgyártásra pedig egyedi vámokat vetett ki, bár néhány árucikk esetében kivételeket is engedélyezett.

Az intézkedés legnagyobb kárvallottja Ontario tartomány, így nem csoda, hogy Doug Ford tartományi kormányfő számít az amerikai vámok leghangosabb kritikusának.

Carney, aki márciusban lett Kanada miniszterelnöke, minden követ megmozgat, hogy megegyezésre jusson az amerikai elnökkel a vámok ügyében.

A sokat emlegetett kanadai reklám

A múlt héten közzétett, egyperces reklámban Ronald Reagan volt amerikai elnök hangja hallható, miközben a New York-i tőzsde és az amerikai és kanadai zászlókkal díszített daruk képei jelennek meg – írja az Origo.

Amikor valaki azt mondja: vessünk ki vámot a külföldi importra, úgy tűnik, hazafiasan cselekszik az amerikai termékek és munkahelyek védelmében. És ez néha működik is, de csak rövid ideig

– szól Reagan beszéde.

Hosszú távon az ilyen kereskedelmi akadályok minden amerikait, munkást és fogyasztót egyaránt megkárosítanak. A magas vámok elkerülhetetlenül visszavágást váltanak ki más országokból és heves kereskedelmi háborúkat indítanak… A piacok összezsugorodnak és összeomlanak, a vállalkozások és iparágak bezárnak, és emberek milliói vesztik el az állásukat

– folytatódik a szöveg.

A Reagan alapítvány perrel fenyeget

Az elnök örökségének megőrzésére létrehozott Ronald Reagan Alapítvány közleményt adott ki, amely szerint a reklám szelektíven használta fel a volt elnök szavait és félreértelmezi Reagan beszédét. Emellett azzal vádolja az ontariói kormányt, hogy az nem kért engedélyt a beszéd felhasználására és szerkesztésére, emiatt pedig az alapítvány jogi lépéseket fontolgat.

Donald Trump szerint a reklámmal az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának novemberre várt, a vámok jogszerűségéről szóló döntését kívánják befolyásolni a kanadaiak.

A bírói testület döntése óriási jelentőséggel bír, végső esetben ugyanis akár a beszedett vámok visszafizetésére is kötelezheti az Egyesült Államokat.

Mi a baj a kanadai reklámmal?

Az ontariói reklámmal kapcsolatban több probléma is felmerült. Egyrészt Reagan kijelentéseinek sorrendjét megváltoztatták: a videó utolsó előtti mondata és a közepén hallható kijelentések valójában a beszéd elejéről származnak.

A beszéd, amelynek eredeti címe „Beszéd a nemzethez a szabad és tisztességes kereskedelemről”, egy adott vámcsomagra vonatkozott, amelyet Reagan adminisztrációja akkoriban néhány japán termékre vetett ki – hívja fel a figyelmet az Origo cikke. 

Reagan az eredetileg ötperces beszédben elmagyarázta, miért vezette be a vámokat abban az egyedi esetben, majd kifejtette, hogy ezeket a vámokat a lehető leghamarabb fel kívánja oldani „a jólét és a gazdasági fejlődés elősegítése érdekében, amelyet csak a szabad kereskedelem hozhat el” – ezt az álláspontot a volt amerikai elnök a beszéde során többször is hangsúlyozza.

Méghogy Ronald Reagan nem szerette a vámokat, valójában szerette a vámokat országunk és nemzeti biztonságunk érdekében

– írta Trump a közösségi médiában.

A reklám a kanadai kormány 75 millió kanadai dolláros kampányának részeként futott az Egyesült Államok főbb TV-csatornáin. A kanadaiak nem az elsők, akik Reagan beszédét használták fel Trump vámjainak kritizálására, korábban Kína washingtoni nagykövetségének X-profilján is napvilágot látott egy hasonló klip.

Borítókép: Mark Carney kanadai miniszterelnök (Fotó: AFP)

