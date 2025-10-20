XIV. Leó pápaukrajnai háborúháborútűzszünetorosz-ukrán háborúszentté avatás

Leó pápa: A háború adja át a helyét a békének! + videó

„A háború adja át a helyét a békének!” – hangoztatta XIV. Leó pápa vasárnap a Szent Péter téren, ahol hét új szentet avatott, közöttük Venezuela, illetve Pápua Új-Guinea első szentjét.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 4:02
XIV. Leó pápa azonnali tűzszünetet, párbeszédet és békét szorgalmazott
XIV. Leó pápa azonnali tűzszünetet, párbeszédet és békét szorgalmazott a Szentföldön, Ukrajnában és a világ összes konfliktus sújtotta térségében. Bölcsességet és kitartást kért a politikai felelősöktől, valamint az igazságos és tartós béke megteremtésére szólította fel őket. 




Kiemelte Mianmart, ahol szavai szerint folyamatos a fegyveres harc, a légitámadások civilek és polgári létesítmények ellen is. 

Az egyházfő együttérzéséről biztosította azokat, akiket erőszak, bizonytalanság és nehézség sújt.

Leó pápa másodjára vezetett szentté avatást

A májusban megválasztott pápa most második alkalommal vezetett szentté avatást a több mint hetvenezer hívővel teli Szent Péter téren. A hét új szent többsége a XIX. század végén, a XX. század első felében élt. Az egyház új szentje lett 

  • Malojan Ignác örmény katolikus érsek, 
  • Vincenza Maria Poloni, a Veronai Irgalmasnővérek alapítója, 
  • María Carmen Rendiles Martínez, a Jézus Szolgálói Kongregáció alapítója, 
  • Maria Troncatti, a Segítő Szűz Mária Leányai kongregáció tagja, 
  • Bartolo Longo, a pompeji Mária-kegyhely alapítója, 
  • a szegények orvosaként ismert José Gregorio Hernández Cisneros, aki Venezuela és 
  • Peter To Rot világi hitoktató, vértanú, aki Pápua Új-Guinea első szentje.

A pápa hangoztatta, hogy az új szentek „nem feltétlenül hősök vagy valamilyen eszmény védelmezői, hanem hiteles férfiak és nők”. 

Úgy vélte, hit nélkül még a jelentős anyagi, kulturális, tudományos és művészi javak is elveszítik értelmüket. A szertartáson Örményország és Venezuela delegációval képviseltette magát.

Borítókép: XIV. Leó pápa azonnali tűzszünetet, párbeszédet és békét szorgalmazott (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szőcs László
idezojelekELTE

Csinálják a fesztivált

Szőcs László avatarja

A FÖLD ÁRNYÉKOS OLDALA – Hozzánk is nyugtalanítóan szivárog be a botránykeltés kulturális, oktatási eseményeken.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

