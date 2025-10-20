Leó pápa: A háború adja át a helyét a békének! + videó

Leó pápa másodjára vezetett szentté avatást
A májusban megválasztott pápa most második alkalommal vezetett szentté avatást a több mint hetvenezer hívővel teli Szent Péter téren. A hét új szent többsége a XIX. század végén, a XX. század első felében élt. Az egyház új szentje lett
- Malojan Ignác örmény katolikus érsek,
- Vincenza Maria Poloni, a Veronai Irgalmasnővérek alapítója,
- María Carmen Rendiles Martínez, a Jézus Szolgálói Kongregáció alapítója,
- Maria Troncatti, a Segítő Szűz Mária Leányai kongregáció tagja,
- Bartolo Longo, a pompeji Mária-kegyhely alapítója,
- a szegények orvosaként ismert José Gregorio Hernández Cisneros, aki Venezuela és
- Peter To Rot világi hitoktató, vértanú, aki Pápua Új-Guinea első szentje.
A pápa hangoztatta, hogy az új szentek „nem feltétlenül hősök vagy valamilyen eszmény védelmezői, hanem hiteles férfiak és nők”.
Úgy vélte, hit nélkül még a jelentős anyagi, kulturális, tudományos és művészi javak is elveszítik értelmüket. A szertartáson Örményország és Venezuela delegációval képviseltette magát.
