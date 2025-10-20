Leó pápa: A háború adja át a helyét a békének! + videó

XIV. Leó pápa azonnali tűzszünetet, párbeszédet és békét szorgalmazott a Szentföldön, Ukrajnában és a világ összes konfliktus sújtotta térségében. Bölcsességet és kitartást kért a politikai felelősöktől, valamint az igazságos és tartós béke megteremtésére szólította fel őket.

XIV. Leó pápa azonnali tűzszünetet, párbeszédet és békét szorgalmazott Fotó: AFP

Kiemelte Mianmart, ahol szavai szerint folyamatos a fegyveres harc, a légitámadások civilek és polgári létesítmények ellen is.