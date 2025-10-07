leopárdNyugat-Jávaállatkerti tigrisszálloda

Leopárd tört be egy szállodába, pánikot okozott a vendégek között + videó

Pánikot keltett egy szálloda vendégei között egy leopárd Indonézia Nyugat-Jáva tartományában, miután az állat bejutott az épületbe és egészen a második emeletig feljutott. A hatóságok végül nyugtatólövedékkel ártalmatlanná tették és elszállították a ragadozót.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 07. 6:37
Egy szálloda vendégeit rémítette meg egy bejutó leopárd Indonézia Nyugat-Jáva tartományában, amelyet a hatóságok végül nyugtatólövedékkel ártalmatlanná tettek.

A general view shows the hotel where a Javan leopard was captured after wandering into the premises in Bandung, West Java, on October 6, 2025. A leopard was captured on September 6 after it was seen wandering loose into a hotel complex in one of Indonesia's popular holiday spots, causing panic among the guests. (Photo by Timur Matahari / AFP)
A szálloda Bandungban, Nyugat-Jáván, ahol egy jávai leopárdot fogtak el Fotó: TIMUR MATAHARI / AFP

Agus Arianto, a nyugat-jávai állatvédelmi hatóság vezetője az AFP francia hírügynökségnek elmondta: 

akkor vették észre hétfőn, amikor már feljutott a második emeletre, és egy szoba előtt áll a folyosón. 

A hotel vezetése riadóztatta a tűzoltóságot, amely viszont az állatvédelmi hatóságot értesítette. Ez utóbbi hatóság emberei 

nyugtatólövedékkel tették ártalmatlanná az állatot, és elszállították.

Augusztus végén elszabadult egy leopárd egy a szállodától alig 5 kilométerre lévő állatkertből. Agus Arianto szerint még vizsgálják, hogy ugyanarról az állatról van-e szó.

Indonéziában az utóbbi években többször is előfordult, hogy állatkerti állatok megszöktek. 2021-ben két bengáli tigris szökött meg egy állatkertből Szingkavangban, Nyugat-Kalimantan tartományban, miután napokig tartó esők miatt egy lyuk keletkezett a talajban ketrecük közelében. Egy 47 éves állatkerti gondozót holtan találtak a tigrisketrec közelében, de a tigrisek több más állatot is elpusztítottak. Az egyik tigrist lelőtték, a másikat élve fogták el.

Borítókép: Egy leopárd fekszik a ketrecben Nyugat-Jáván, miután betévedt a szálloda területére (Forrás: AFP)

               
       
       
       

