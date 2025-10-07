Leopárd tört be egy szállodába, pánikot okozott a vendégek között + videó

Egy szálloda vendégeit rémítette meg egy bejutó leopárd Indonézia Nyugat-Jáva tartományában, amelyet a hatóságok végül nyugtatólövedékkel ártalmatlanná tettek.

A szálloda Bandungban, Nyugat-Jáván, ahol egy jávai leopárdot fogtak el Fotó: TIMUR MATAHARI / AFP

Agus Arianto, a nyugat-jávai állatvédelmi hatóság vezetője az AFP francia hírügynökségnek elmondta:

akkor vették észre hétfőn, amikor már feljutott a második emeletre, és egy szoba előtt áll a folyosón.

A hotel vezetése riadóztatta a tűzoltóságot, amely viszont az állatvédelmi hatóságot értesítette. Ez utóbbi hatóság emberei

nyugtatólövedékkel tették ártalmatlanná az állatot, és elszállították.

Augusztus végén elszabadult egy leopárd egy a szállodától alig 5 kilométerre lévő állatkertből. Agus Arianto szerint még vizsgálják, hogy ugyanarról az állatról van-e szó.