Nem tetszik az ukránoknak a magyar kormány válaszlépése

A tájékozódáshoz való jog súlyos megsértésének nevezte az ukrán Nemzeti Televízió- és Rádiótanács (NTRTU) Magyarország azon döntését, hogy több ukrán médiaoldal elérhetőségét letiltotta állampolgárai számára – számol be róla az Ukrinform ukrán hírügynökség.

Magyarország válaszlépése nem tetszik az ukrán médiatanácsnak (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

A testület szerint ez a lépés veszélyes precedenst teremthet az európai médiaszabadság terén.

A magyar kormány szeptember 29-én blokkolta tizenkét ukrán médiaoldal elérését, köztük olyan hírportálokét, mint a TSN.ua, az Ukrajinska Pravda, a Hromadske, az NV.ua, az LB.ua és a European Pravda.

Magyarország lépése azonban válasz volt arra az ukrán intézkedésre, amellyel Ukrajna Biztonsági Szolgálata (SZBU) szeptember elején tizenöt külföldi platformot tiltott le az „orosz dezinformáció” terjesztésének vádjával.

Ezek között szerepeltek magyar nyelvű oldalak is, mint a Demokrata és az Origo.

Gulyás Gergely magyar Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az Európai Unióba igyekvő Ukrajna azért blokkolt híroldalakat,

mert azok kritikusan mertek írni az oroszok elleni szankciós politikáról, Ukrajna fegyveres támogatásáról, az Európai Uniót és a NATO-t széttagoltként (!) és nem túl hatékony szervezetként merészelték ábrázolni. Az igazi bűn azonban, hogy írni merészeltek a Soros Alapítvány befolyásolási tevékenységéről

– folytatta.

Az NTRTU azzal védte az intézkedést, hogy Ukrajna csak olyan specifikus platformokat blokkol, amelyek háborús időkben aláássák az ország védelmi képességeit. Természetesen a szokásos fenyegetés sem maradhatott el.

Az ukrán médiafelügyeleti hatóság felszólítja az európai szabályozó közösséget, hogy tegyen egyértelmű különbséget az agresszor állam propaganda elleni védelme és a politikai cenzúra között. A Nemzeti Tanács levelet készít az Európai Szabályozó Hatóságok Platformjának (EPRA) elnökének, Stephanie Comey asszonynak, amelyben arra kéri a nemzetközi intézményeket, hogy értékeljék a helyzetet a polgárok különböző információforrásokhoz való hozzáférésének jogának szempontjából

– fogalmaz a dokumentum.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)