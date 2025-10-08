Merkel a rekorder – kitalálja miben?

szankciók
Ukrajnát gyorsított eljárással venné fel Brüsszel, Szerbia jobban készen áll a csatlakozásra
A szerbiai parlament alelnöke a Magyar Nemzetnek elárulta, hogy miért torpant meg az ország az uniós csatlakozás terén.
Csaknem ötezer négyzetkilométer területet foglalt el idén az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban.
A problémák gyökerét kell kezelni, nem csupán ideiglenes intézkedésekkel reagálni – fogalmazott a Magyar Nemzetnek adott interjújában a Spanyol Migrációs Intézet igazgatója.
Az orosz energia ügye nem magyar vagy regionális közép-kelet-európai probléma, hanem az egész kontinenst érintő ügy.
