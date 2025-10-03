Történelmi fordulat: nő került az egyház élére

Az anglikán egyház azóta is államegyháznak számít Angliában, és a felekezet legfőbb világi vezetője főkormányzói minőségben a mindenkori brit uralkodó, jelenleg III. Károly király.

Canterbury leendő új érseke, Sarah Mullally korábban a brit állami egészségügyi szolgálatnál (NHS) dolgozott ápolónőként, és 2006-ban lépett egyházi szolgálatba.

Ő volt 2018 óta London első női anglikán püspöke, és az ilyenkor szokásos formális jóváhagyási folyamat végén – amelyben a király és Keir Starmer miniszterelnök is részt vesz – várhatóan januárban avatják hivatalosan is az első számú anglikán vallási vezetővé.

Az anglikán egyház először 1994-ben engedélyezte, hogy nők is lelkészi szolgálatot vállalhassanak, és 2014 óta lehetséges nők püspöki rangra emelése.

Dame Sarah Mullally has been named the 106th Archbishop of Canterbury, becoming the first woman to hold the Church of England’s most senior clerical position. https://t.co/VkwmZ04CdY pic.twitter.com/kiZqfqEGdP — Financial Times (@FT) October 3, 2025

Sarah Mullally elődje, Justin Welby tavaly novemberben jelentette be lemondását, és januárban távozott az egyház éléről.