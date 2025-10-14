Rendkívüli

Washingtonba rendelték Zelenszkijt, Trump intézkedik

Veszteséggel zárt az idei Oktoberfest

Veszteséggel zárt az idei Oktoberfest

Nehéz évet zárt a müncheni Oktoberfest: a világ legnagyobb sörfesztiválja az idén 21 millió eurós veszteséggel fejeződött be, noha több mint 6,5 millió látogatót fogadott – közölték a szervezők.

2025. 10. 14.
A 190. müncheni Oktoberfest egyik bejáratánál Fotó: Peter Kneffel Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A 190. alkalommal megrendezett sörünnep általában bevételt termel a bajor fővárosnak, idén azonban több váratlan esemény is visszavetette a forgalmat, írta az Euronews.

Oktoberfest
Számos látogató és a sörfőzdék sátrai láthatók az Oktoberfesten a müncheni Theresienwiesén (Bajorország, Németország) 2025. október 5-én (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Matthias Balk)

Az Oktoberfest nem volt eseménytelen idén 

A fesztivál nyitónapján 31 Celsius-fokot mértek, ami rekordmelegnek számít, ám az igazi problémát a túlzsúfoltság okozta: két alkalommal is le kellett zárni a Theresienwiese területét, mert nem tudtak több látogatót beengedni. Egy másik napon bombariadó miatt kellett kiüríteni a rendezvény helyszínét.

 

08 October 2025, Bavaria, Munich: Police officers stand at the edge of the Theresienwiese in Munich (Bavaria, Germany) on October 8, 2025 during the dismantling of the 190th Oktoberfest and look at the festival grounds where the marquees of the breweries can be seen. The so-called Wiesn on the Oktoberfest grounds is the largest folk festival in the world and lasts around two weeks, during which millions of people celebrate with Bavarian music, fairground rides, traditional costumes such as dirndls and lederhosen and beer. (Symbol image, symbol photo, illustration, symbolic photo, illustrative photo, theme image, general image, theme photo) Photo: Matthias Balk/dpa (Photo by MATTHIAS BALK / dpa Picture-Alliance via AFP)
Rendőrök állnak a müncheni Theresienwiese szélén (Bajorország, Németország) 2025. október 8-án (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Matthias Balk)

A forgalom oroszlánrészét a vásárlás, a városnézés, a taxik használata, az egyéb szolgáltatások és a városon kívüli látogatók vendégéjszakái teszik ki. A becslések szerint az Oktoberfest ideje alatt óránként mintegy 2,8 millió eurós forgalmat bonyolítanak le a sörsátrak, árusok és szolgáltatók – idén azonban ez az összeg jelentősen visszaesett.

A kiesett forgalom jelentősen rontotta a fesztivál mérlegét, ráadásul a látogatók száma is 200 ezerrel csökkent a tavalyi sörfesztivál vendégforgalmához képest.

Borítókép: A 190. müncheni Oktoberfest egyik bejáratánál (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Peter Kneffel)

