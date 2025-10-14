A 190. alkalommal megrendezett sörünnep általában bevételt termel a bajor fővárosnak, idén azonban több váratlan esemény is visszavetette a forgalmat, írta az Euronews.
Veszteséggel zárt az idei Oktoberfest
Nehéz évet zárt a müncheni Oktoberfest: a világ legnagyobb sörfesztiválja az idén 21 millió eurós veszteséggel fejeződött be, noha több mint 6,5 millió látogatót fogadott – közölték a szervezők.
Az Oktoberfest nem volt eseménytelen idén
A fesztivál nyitónapján 31 Celsius-fokot mértek, ami rekordmelegnek számít, ám az igazi problémát a túlzsúfoltság okozta: két alkalommal is le kellett zárni a Theresienwiese területét, mert nem tudtak több látogatót beengedni. Egy másik napon bombariadó miatt kellett kiüríteni a rendezvény helyszínét.
A forgalom oroszlánrészét a vásárlás, a városnézés, a taxik használata, az egyéb szolgáltatások és a városon kívüli látogatók vendégéjszakái teszik ki. A becslések szerint az Oktoberfest ideje alatt óránként mintegy 2,8 millió eurós forgalmat bonyolítanak le a sörsátrak, árusok és szolgáltatók – idén azonban ez az összeg jelentősen visszaesett.
A kiesett forgalom jelentősen rontotta a fesztivál mérlegét, ráadásul a látogatók száma is 200 ezerrel csökkent a tavalyi sörfesztivál vendégforgalmához képest.
Borítókép: A 190. müncheni Oktoberfest egyik bejáratánál (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Peter Kneffel)
