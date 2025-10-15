Rendkívüli

Nemi erőszak történhetett Michael Schumacher házában, egy autóversenyzőt vádolnak!

olajtermináltUkrajnaenergiainfrastruktúradróntámadás

Az ukrán dróntámadás nyomán hatalmas tűz pusztít az orosz olajterminálon a Krímben

Újabb ukrán dróntámadás érte a Krím keleti részén fekvő Feodoszia városát, ahol a Morszkoj Neftianói olajterminálon tizenhat üzemanyagtartály rongálódott meg – közölte az ukrán vezérkar.

Szabó István
Forrás: The Kyiv Independent2025. 10. 15. 15:10
Forrás: Képernyőkép
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A támadást az Ukrajna Biztonsági Szolgálata (SZBU) is megerősítette: a fegyveres drónok csaptak le az orosz megszállás alatt álló területen lévő létesítményre. A robbanások nyomán keletkezett tűz 25 kilométerről látható volt – számolt be több helyi hírforrás, írja a The Kyiv Independent.

olajterminál
(Forrás: Képernyőkép)

A hadsereg közlése szerint „hatalmas tűz tombol a vállalat területén”, és a lángok megfékezése továbbra is folyamatban van.

Egy héten belül ez a második támadás

Ez már a második ukrán támadás volt ugyanazon olajterminál ellen egy héten belül. Október 6-án az ukrán hadsereg szintén drónokkal csapott le Feodosziára, de akkor a tartályok többsége sértetlen maradt. A mostani – egyébként hétvégén történt – támadás azonban súlyos károkat okozott az orosz energetikai infrastruktúrában.

Az ukrán hadsereg beszámolója szerint a Feodosziát ért csapás része volt egy összehangolt hadműveletnek, amelyben az ukrán erők radarberendezéseket, drónirányító központokat és lőszerraktárakat is támadtak az orosz megszállás alatt álló területeken.

A támadások célpontjai között szerepelt egy P–18-as orosz radarrendszer Kraszna Poljana közelében, egy drónparancsnoki állás Oleskiben, a Herszoni területen, valamint egy lőszerraktár Makijivka közelében, a Donyecki régióban.

Olajterminálok a célkeresztben 

A Krímben történt támadások újabb jelei annak, hogy Ukrajna az utóbbi hónapokban fokozta az orosz energetikai infrastruktúra elleni csapásokat, különösen az üzemanyag- és olajraktárakra. Kijev célja ezzel az orosz utánpótlási vonalak gyengítése.

Borítókép: (Forrás: Képernyőkép)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu