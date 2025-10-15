Az ukrán dróntámadás nyomán hatalmas tűz pusztít az orosz olajterminálon a Krímben

A támadást az Ukrajna Biztonsági Szolgálata (SZBU) is megerősítette: a fegyveres drónok csaptak le az orosz megszállás alatt álló területen lévő létesítményre. A robbanások nyomán keletkezett tűz 25 kilométerről látható volt – számolt be több helyi hírforrás, írja a The Kyiv Independent.

(Forrás: Képernyőkép)

A hadsereg közlése szerint „hatalmas tűz tombol a vállalat területén”, és a lángok megfékezése továbbra is folyamatban van.

Egy héten belül ez a második támadás

Ez már a második ukrán támadás volt ugyanazon olajterminál ellen egy héten belül. Október 6-án az ukrán hadsereg szintén drónokkal csapott le Feodosziára, de akkor a tartályok többsége sértetlen maradt. A mostani – egyébként hétvégén történt – támadás azonban súlyos károkat okozott az orosz energetikai infrastruktúrában.