Olaszországban továbbra is teljes a készültség a tüntetések miatt

Torinóban tüntetők közlekedési táblákkal támadtak a rendőrökre. Szombat délutánra Rómában hirdettek meg megmozdulást, amely végighalad a történelmi városközponton, érinti a Colosseumot és a lateráni Szent János-bazilikát. A korábbi tüntetésekkel ellentétben ezt kizárólag szélsőbaloldali, palesztinpárti mozgalmak szervezték, és a „cionizmus leállítására, a (palesztin) ellenállás erősítésére” szólít fel.

A fővárosban ismét rendkívüli készültség lépett életbe: ellenőrzik a Rómába vezető autósztráda-kapukon belépő járműveket, vasút- és metrómegállókat.

Maurizio Landini, a CGIL szakszervezet főtitkára szerint a pénteki általános sztrájk sikeres volt, sikerült megbénítani az országot. A CGIL adatai szerint több mint kétmillióan tüntettek az utcákon. A belügyminiszter, Matteo Piantedosi szerint a tüntetők kevesebb mint félmillióan voltak, és az utóbbi két napban ötvenöt rendőr sérült meg a tüntetők feltartóztatása közben. Piantedosi úgy vélte, a CGIL „társadalmi forradalmat akar kirobbantani”. „Ezek nem tüntetők, hanem bűnözők, a CGIL politikai harcot folytat” – hangoztatta a közlekedési miniszter és egyben miniszterelnök-helyettes, Matteo Salvini. A tüntetéseken részt vevő Elly Schlein, a baloldali Demokrata Párt (PD) főtitkára kijelentette, a római kormány a sztrájk- és véleménynyilvánítási jogot akarja csorbítani. A nemzetközi segélyflottillában részt vett négy olasz európai parlamenti képviselő, a PD, az Öt Csillag Mozgalom és a Zöldek és Baloldal Szövetsége politikusai pénteken visszatértek Rómába. A külügyminiszter, Antonio Tajani közölte, hogy további 26 olaszt utasítanak ki azonnali hatállyal Izraelből, így tizenöt marad börtönben.

Borítókép: Izrael-ellenes tüntetések zajlanak Rómában (Fotó: AFP)