Rendkívüli

Magyar Péter embere elszólta magát, a gazdákat is súlyosan érintené a Tisza megszorító csomagja + videó

IzraelOlaszországszakszervezetekpályaudvar

Pokoli hétvégére készül Olaszország

Az ország megbénítására készülnek a szakszervezetek és az Izrael-ellenes tüntetők. A belügyminisztérium rendkívüli intézkedéseket léptett életbe a pénteki és a szombati napra, arra készülnek, hogy a tüntető tömeg elfoglalja a kikötőket, reptereket, pályaudvarokat, autópályákat Olaszországban.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 10. 03. 10:33
Izrael-ellenes tüntetők okoznak káoszt Olaszországban (Fotó: AFP)
Izrael-ellenes tüntetők okoznak káoszt Olaszországban (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szeptember 22-ei milánói erőszakos összecsapásokhoz hasonló megmozdulásokra készülnek országszerte. Maurizio Landini az olaszországi szakszervezetek elnöke a pénteki napra általános sztrájkot jelentett be. Azt ígérték, hogy tömegeket szólítanak az utcára, megbénítják az országot. 

Több ezer Izrael-ellenes tüntető vonult fel Torinóban, Olaszországban (Fotó: AFP)
Több ezer Izrael-ellenes tüntető vonult fel Torinóban, Olaszországban (Fotó: AFP)

A legtöbb nagyvárosban szünetel a tömegközlekedés, sztrájkolnak az iskolákban, az egyetemeken és a gyárakban. A demonstrálók célja a Palesztin állam elismerése. Az erőszakos tüntetések már szerdán elkezdődtek azt követően, hogy a humanitárius segélyeket szállító Global Sumund Flotilla hajóit feltartóztatták az izraeli hatóságok. 

Csütörtök este is, komoly károkat okozó összecsapások voltak Rómában és Bolognában. Az olasz fővárosban Giorgia Meloni miniszterelnök, Guido Crosetto védelmi miniszter és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnökének véres kezekkel takart fényképével vonultak utcára. 

Azt állították, hogy a kormány tagjai és a bizottsági elnök cinkos a gázai vérontásokban. A pénteki napon is utcai gerillaharcokra és a nagyvárosok forgalmas csomópontjainak elfoglalására számítanak.

 

Olaszországban az Izrael-ellenes erők randalíroznak

Maurizio Landini az olasz sajtónak nyilatkozva elmondta, büszkének a testvériségre és szolidaritásra épülő humanitárius segítségnyújtásra. Ez a jó emberek emberségét és elszántságát mutatja, akik meg akarják állítani a népirtást. Az állítja, hogy Gázában olyan dolgok történnek, amik felett a kormányok és államok szemet hunytak, vagy bűnrészesek. 

A sajtó híradásai szerint a péntek reggeli órákban a szakszervezeti dolgozók elfoglalták a livornói kikötőt. 

Az olasz fővárosban a reggeli óráktól kezdve érzékelhetők a sztrájk okozta zavarok és fennakadások. Káosz tört ki a Termini pályaudvaron, ahol számos vonatot töröltek, a kora reggeli órákban 80 perces késésekről számoltak be. Hasonló a helyzet a milánói központi pályaudvaron is, ahol felfordulás uralkodik. Rómában, Milánóban, Genovában, Nápolyban a város különböző pontjain a reggeli órákban gyülekezni kezdtek a tüntetők. 

Mindent elfoglalunk, hogy megállítsuk a népirtást. Együtt szabadíthatjuk fel Palesztinát az izraeli megszállás alól – jelentették be az aktivisták. 

Matteo Salvini kormányfő helyettes, infrastruktúráért felelős miniszter bejelentette, a felbujtó szakszervezetek fizetnek majd a tüntetéseken okozott károkért, hatvanmillió olasz életének leállításáért.

Azt is elmondta, az év végégig további 44 tüntetést jelentettek be.

Borítókép: Izrael-ellenes tüntetők okoznak káoszt Olaszországban (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Horváth József avatarja

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu