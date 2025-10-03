Pokoli hétvégére készül Olaszország

A szeptember 22-ei milánói erőszakos összecsapásokhoz hasonló megmozdulásokra készülnek országszerte. Maurizio Landini az olaszországi szakszervezetek elnöke a pénteki napra általános sztrájkot jelentett be. Azt ígérték, hogy tömegeket szólítanak az utcára, megbénítják az országot.

Több ezer Izrael-ellenes tüntető vonult fel Torinóban, Olaszországban (Fotó: AFP)

A legtöbb nagyvárosban szünetel a tömegközlekedés, sztrájkolnak az iskolákban, az egyetemeken és a gyárakban. A demonstrálók célja a Palesztin állam elismerése. Az erőszakos tüntetések már szerdán elkezdődtek azt követően, hogy a humanitárius segélyeket szállító Global Sumund Flotilla hajóit feltartóztatták az izraeli hatóságok.

Csütörtök este is, komoly károkat okozó összecsapások voltak Rómában és Bolognában. Az olasz fővárosban Giorgia Meloni miniszterelnök, Guido Crosetto védelmi miniszter és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnökének véres kezekkel takart fényképével vonultak utcára.

Azt állították, hogy a kormány tagjai és a bizottsági elnök cinkos a gázai vérontásokban. A pénteki napon is utcai gerillaharcokra és a nagyvárosok forgalmas csomópontjainak elfoglalására számítanak.