Magyar Péter embere elszólta magát, a gazdákat is súlyosan érintené a Tisza megszorító csomagja + videó

Európai UnióUkrajnaHollandiaMagyarország

Váratlan helyről kapott támogatást Orbán Viktor Ukrajna ügyében

Hollandia nem támogatja Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának felgyorsítását, és ragaszkodik az egyhangú döntéshozatal elvéhez. Érvelésük szerint a szabályok bármilyen módosításához minden uniós tagország beleegyezése szükséges.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 9:51
Az Európai Unió zászlaja Fotó: KRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERG Forrás: NurPhoto
Az EU-vezetők koppenhágai találkozója után Dick Schoof holland miniszterelnök kijelentette, hogy országa nem támogatja António Costa, az Európai Tanács elnökének javaslatát, amely Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak felgyorsítását célozná az egyhangú szavazás eltörlésével és a minősített többségi döntéshozatal bevezetésével.

Hollandia nem támogatja Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának felgyorsítását (Fotó: THOMAS TRAASDAHL / Ritzau Scanpix)
Hollandia nem támogatja Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának felgyorsítását (Fotó: THOMAS TRAASDAHL / Ritzau Scanpix)

Moldova és Ukrajna jövője az EU-ban van, de a szabályok megváltoztatása nem a helyes út

 – hangsúlyozta Schoof.

A vétójog fenntartása

Hollandia határozottan ellenzi a vétójog feladását, még akkor is, ha ezzel Ukrajna előnyt élvezhetne a csatlakozási folyamatban. A miniszterelnök emlékeztetett: országának álláspontja továbbra is a koppenhágai kritériumok betartása, amelyek előírják az egyhangú döntéshozatalt.

Minden változtatást valamennyi tagállamnak jóvá kell hagynia.

Schoof hozzátette, hogy bár nagyra értékeli Costa kezdeményezését, a valódi előrelépést szerinte a Magyarországra gyakorolt fokozott nyomás jelentené, mivel Budapest blokkolja a tárgyalásokat – írja a RBK Ukrajina.

„Zelenszkij szemében minden késlekedés azt jelenti, hogy az Európai Unió egy kicsit távolabb kerül” – fogalmazott Schoof. Hozzátette, hogy álláspontját már közölte az ukrán elnökkel, és a közeljövőben több alkalommal is meg kívánja ezt ismételni.

Ukrajna eredményei 

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök-helyettes felszólította az Európai Bizottságot, hogy gyorsítsa fel a csatlakozáshoz szükséges technikai dokumentumok előkészítését. Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Kossuth rádióban úgy fogalmazott: a magyarok ki akarnak maradni a háborúból és nem támogatják, hogy Ukrajna az unió tagja legyen. A magyarok nem akarnak egy unióban lenni az ukránokkal – szögezte le Orbán Viktor. 

Borítókép: Az Európai Unió zászlaja (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
