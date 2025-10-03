Az EU-vezetők koppenhágai találkozója után Dick Schoof holland miniszterelnök kijelentette, hogy országa nem támogatja António Costa, az Európai Tanács elnökének javaslatát, amely Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak felgyorsítását célozná az egyhangú szavazás eltörlésével és a minősített többségi döntéshozatal bevezetésével.
Váratlan helyről kapott támogatást Orbán Viktor Ukrajna ügyében
Hollandia nem támogatja Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának felgyorsítását, és ragaszkodik az egyhangú döntéshozatal elvéhez. Érvelésük szerint a szabályok bármilyen módosításához minden uniós tagország beleegyezése szükséges.
Moldova és Ukrajna jövője az EU-ban van, de a szabályok megváltoztatása nem a helyes út
– hangsúlyozta Schoof.
A vétójog fenntartása
Hollandia határozottan ellenzi a vétójog feladását, még akkor is, ha ezzel Ukrajna előnyt élvezhetne a csatlakozási folyamatban. A miniszterelnök emlékeztetett: országának álláspontja továbbra is a koppenhágai kritériumok betartása, amelyek előírják az egyhangú döntéshozatalt.
Minden változtatást valamennyi tagállamnak jóvá kell hagynia.
Schoof hozzátette, hogy bár nagyra értékeli Costa kezdeményezését, a valódi előrelépést szerinte a Magyarországra gyakorolt fokozott nyomás jelentené, mivel Budapest blokkolja a tárgyalásokat – írja a RBK Ukrajina.
„Zelenszkij szemében minden késlekedés azt jelenti, hogy az Európai Unió egy kicsit távolabb kerül” – fogalmazott Schoof. Hozzátette, hogy álláspontját már közölte az ukrán elnökkel, és a közeljövőben több alkalommal is meg kívánja ezt ismételni.
Ukrajna eredményei
Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök-helyettes felszólította az Európai Bizottságot, hogy gyorsítsa fel a csatlakozáshoz szükséges technikai dokumentumok előkészítését. Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Kossuth rádióban úgy fogalmazott: a magyarok ki akarnak maradni a háborúból és nem támogatják, hogy Ukrajna az unió tagja legyen. A magyarok nem akarnak egy unióban lenni az ukránokkal – szögezte le Orbán Viktor.
Borítókép: Az Európai Unió zászlaja (Fotó: AFP)
