Váratlan helyről kapott támogatást Orbán Viktor Ukrajna ügyében

Moldova és Ukrajna jövője az EU-ban van, de a szabályok megváltoztatása nem a helyes út

– hangsúlyozta Schoof.

A vétójog fenntartása

Hollandia határozottan ellenzi a vétójog feladását, még akkor is, ha ezzel Ukrajna előnyt élvezhetne a csatlakozási folyamatban. A miniszterelnök emlékeztetett: országának álláspontja továbbra is a koppenhágai kritériumok betartása, amelyek előírják az egyhangú döntéshozatalt.

Minden változtatást valamennyi tagállamnak jóvá kell hagynia.

Schoof hozzátette, hogy bár nagyra értékeli Costa kezdeményezését, a valódi előrelépést szerinte a Magyarországra gyakorolt fokozott nyomás jelentené, mivel Budapest blokkolja a tárgyalásokat – írja a RBK Ukrajina.

„Zelenszkij szemében minden késlekedés azt jelenti, hogy az Európai Unió egy kicsit távolabb kerül” – fogalmazott Schoof. Hozzátette, hogy álláspontját már közölte az ukrán elnökkel, és a közeljövőben több alkalommal is meg kívánja ezt ismételni.