Kiderült milyen ajándékot kapott XIV. Leó pápa Orbán Viktortól

Mindig szoktunk ajándékot hozni, mert az ember mégse jöhet üres kézzel a pápához – mondta el a köztévének adott interjúban Orbán Viktor miniszterelnök, aki azt is elárulta, hogy pontosan mi is volt ez az ajándék.
És most is hoztunk egy gyönyörű szép régi magyar könyvet, ami Szent Gellért életéről kiadott könyv, és így mód volt arra, hogy kicsit beszéljünk a magyar kereszténység történetéről, amelynek központi alakja vagy első fejezetének központi alakja maga Szent Gellért püspök
– mondta a miniszterelnök.
Így tudtunk beszélni Budapestről is. Habár erre most nem volt nagy szükség, tekintettel arra, hogy a Szentatya járt már Budapesten, méghozzá az előző pápának a budapesti látogatásakor tagja volt a delegációnak. Azt nem mondom, hogy ismer bennünket, de már látott bennünket, tudja hol van Magyarország, tudja mi az a Budapest, tehát nem a Marsról érkező vendéget fogadott
– árulta el Orbán Viktor.
És ráadásul [a pápa] egy európai, tehát nyugatos műveltségű ember, bár sokat szolgált Latin-Amerikában, azért ez a hagyományos európai műveltség, amely kiterjed, mind a történelemre, mind a földrajzra, az kisujjában van, tehát nagyon jól ismeri azt a világot, amelynek most a közepében itt Rómában ül
– mutatott rá a kormányfő, akit pápai magánaudiencián fogadott ma XIV. Leó pápa.
Orbán Viktor legutóbbi, tavaly decemberi vatikáni látogatásakor Ferenc pápának is könyvet vitt ajándékba, mégpedig a dominikánus Henri Didon atya 1896-ban írt „Jézus Krisztus élete” című művének egy példányát. Ezen kívül a Szentföld egy nagyon régi, 1700-ból származó térképét is a pápának ajándékozta Orbán Viktor – számolt be róla a Vatikán hírszolgálata.
Borítókép: Orbán Viktor és felesége XIV. Leó pápánál (Fotó: MTI/Vatikáni Média)