Kiderült milyen ajándékot kapott XIV. Leó pápa Orbán Viktortól

A hagyományokhoz híven nem érkezett üres kézzel a Vatikánba a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor elárulta, mivel ajándékozta meg XIV. Leó pápát.

2025. 10. 27. 22:06
Orbán Viktor és felesége XIV. Leó pápánál Fotó: MTI/Vatikáni Média
Mindig szoktunk ajándékot hozni, mert az ember mégse jöhet üres kézzel a pápához – mondta el a köztévének adott interjúban Orbán Viktor miniszterelnök, aki azt is elárulta, hogy pontosan mi is volt ez az ajándék.

A Vatikáni Média felvételén XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a Vatikánban 2025. október 27-én
A Vatikáni Média felvételén XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a Vatikánban 2025. október 27-én (Fotó: MTI/Vatikáni Média)

És most is hoztunk egy gyönyörű szép régi magyar könyvet, ami Szent Gellért életéről kiadott könyv, és így mód volt arra, hogy kicsit beszéljünk a magyar kereszténység történetéről, amelynek központi alakja vagy első fejezetének központi alakja maga Szent Gellért püspök

– mondta a miniszterelnök.

Így tudtunk beszélni Budapestről is. Habár erre most nem volt nagy szükség, tekintettel arra, hogy a Szentatya járt már Budapesten, méghozzá az előző pápának a budapesti látogatásakor tagja volt a delegációnak. Azt nem mondom, hogy ismer bennünket, de már látott bennünket, tudja hol van Magyarország, tudja mi az a Budapest, tehát nem a Marsról érkező vendéget fogadott

– árulta el Orbán Viktor.

És ráadásul [a pápa] egy európai, tehát nyugatos műveltségű ember, bár sokat szolgált Latin-Amerikában, azért ez a hagyományos európai műveltség, amely kiterjed, mind a történelemre, mind a földrajzra, az kisujjában van, tehát nagyon jól ismeri azt a világot, amelynek most a közepében itt Rómában ül

– mutatott rá a kormányfő, akit pápai magánaudiencián fogadott ma XIV. Leó pápa.

Orbán Viktor legutóbbi, tavaly decemberi vatikáni látogatásakor Ferenc pápának is könyvet vitt ajándékba, mégpedig a dominikánus Henri Didon atya 1896-ban írt „Jézus Krisztus élete” című művének egy példányát. Ezen kívül a Szentföld egy nagyon régi, 1700-ból származó térképét is a pápának ajándékozta Orbán Viktor – számolt be róla a Vatikán hírszolgálata.

Borítókép: Orbán Viktor és felesége XIV. Leó pápánál (Fotó: MTI/Vatikáni Média)

