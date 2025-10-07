Orbán ViktorBrüsszelTisza Pártadóemelés

Orbán Viktor: Brüsszel adóemelést vár, a Tisza adót fog emelni

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebookon osztott meg egy videórészletet, amelyben Orbán Viktor élesen bírálta a Tisza Pártot és annak brüsszeli gazdáit. A miniszterelnök szerint a párt programját nem Magyarországon, hanem Brüsszelben írják, és a Tisza valójában a brüsszeli érdekeket képviseli.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 10:30
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által 2025. október 6-án közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad az Economx Money Talks podcastnek Budapesten (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által 2025. október 6-án közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad az Economx Money Talks podcastnek Budapesten (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
A Facebookon közzétett videóban Orbán Viktor elmondja: Tiszának a programját Brüsszelben írják, és én tudom, hogy Brüsszel mit akar. 

Én ezért mondom, hogy a gazdáikkal vitatkozom, nem velük. Hát ismerem a gazdáikat. Azokat, akik őket csinálták. Szegények nem is tudják, hogy ki az apjuk, meg az anyjuk

– fogalmazott a magyar miniszterelnök.

Lehet, hogy valaki nem is tudja, de én ismerem őket, hogy hogy jöttek létre. És Brüsszel leírja minden évben, hogy mit vár el. Adóemelést vár. A Tisza adót fog emelni

– mondta Orbán.

