A Facebookon közzétett videóban Orbán Viktor elmondja: „Tiszának a programját Brüsszelben írják, és én tudom, hogy Brüsszel mit akar.”
Orbán Viktor: Brüsszel adóemelést vár, a Tisza adót fog emelni
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebookon osztott meg egy videórészletet, amelyben Orbán Viktor élesen bírálta a Tisza Pártot és annak brüsszeli gazdáit. A miniszterelnök szerint a párt programját nem Magyarországon, hanem Brüsszelben írják, és a Tisza valójában a brüsszeli érdekeket képviseli.
Én ezért mondom, hogy a gazdáikkal vitatkozom, nem velük. Hát ismerem a gazdáikat. Azokat, akik őket csinálták. Szegények nem is tudják, hogy ki az apjuk, meg az anyjuk
– fogalmazott a magyar miniszterelnök.
Lehet, hogy valaki nem is tudja, de én ismerem őket, hogy hogy jöttek létre. És Brüsszel leírja minden évben, hogy mit vár el. Adóemelést vár. A Tisza adót fog emelni
– mondta Orbán.
További Külföld híreink
Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által 2025. október 6-án közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad az Economx Money Talks podcastnek Budapesten (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A brüsszeli baloldal ma is felsorakozhat Magyar Péter mögött
Ma dől el a mentelmi jog sorsa.
Orbán Viktor előre szólt a svédeknek, most itt az újabb baj + videó
Svédországban sokkolta a közvéleményt egy 13 éves fiú vérengzése: hat embert lőtt meg.
Mindenki Trump döntésére vár
De az orosz válasz sem marad el!
Orbán Viktor: Vannak dolgok, amelyekkel nem lehet viccelődni + videó
Ha elvész a kereszténység, oda a haza is.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A brüsszeli baloldal ma is felsorakozhat Magyar Péter mögött
Ma dől el a mentelmi jog sorsa.
Orbán Viktor előre szólt a svédeknek, most itt az újabb baj + videó
Svédországban sokkolta a közvéleményt egy 13 éves fiú vérengzése: hat embert lőtt meg.
Mindenki Trump döntésére vár
De az orosz válasz sem marad el!
Orbán Viktor: Vannak dolgok, amelyekkel nem lehet viccelődni + videó
Ha elvész a kereszténység, oda a haza is.