Orbán Viktor: Kilóg az ukrán lóláb a Tiszánál

„Tisza: made in Ukraine. A Tisza Párt házatáján kilóg az ukrán lóláb. Lassan az országszerte körbehurcolt kartonbábúmról is kiderül, hogy ukrán gyártmány” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

„A Tisza párt házatáján kilóg az ukrán lóláb”

A miniszterelnök szerint a világról, az ország ügyeiről és a külpolitikáról lehet vitatkozni, de

„úgy nem lehet külpolitikát csinálni, ha a mentelmi joggal fognak Brüsszelből”, vagy ha valaki „egy idegen országnak kötelezi le magát”.

Orbán úgy fogalmazott:

Ez oda vezet, hogy Magyarországra ismét helytartót küldenek. Ez már volt Magyarországon, nem érdemes újra kipróbálni. Főleg háború idején.

Hétfőn arról számoltunk be, hogy a párt Tisza Világ nevű mobilalkalmazásából csaknem húszezer szimpatizáns adatai kerültek ki az internetre, és a kiszivárgott adatok alapján ukrán fejlesztők is részt vehettek a rendszer üzemeltetésében.

Emellett az Európai Parlament a héten dönt Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. A Tisza Párt elnöke ellen garázdaság és rongálás gyanújával indult eljárás a 2024-es „diszkóbotrány” után, amikor egy budapesti szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival. A brüsszeli eljárás hónapok óta húzódik, ami sokak szerint a politikai befolyás és a kettős mérce újabb példája.