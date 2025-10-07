Orbán ViktorTisza VilágEurópai ParlamentMagyar Péter

Orbán Viktor: Kilóg az ukrán lóláb a Tiszánál

Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált a Tisza Párt körüli botrányokra. Az Európai Parlament ma dönthet Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről, és az is kiderült, hogy a párt mobilalkalmazásának fejlesztésében ukránok is közreműködhettek. A miniszterelnök szerint a Tisza Párt házatáján „kilóg az ukrán lóláb”, és nem lehet külpolitikát csinálni, ha valaki idegen országoknak kötelezi el magát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 7:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Tisza: made in Ukraine. A Tisza Párt házatáján kilóg az ukrán lóláb. Lassan az országszerte körbehurcolt kartonbábúmról is kiderül, hogy ukrán gyártmány” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

„A Tisza párt házatáján kilóg az ukrán lóláb”

A miniszterelnök szerint a világról, az ország ügyeiről és a külpolitikáról lehet vitatkozni, de 

„úgy nem lehet külpolitikát csinálni, ha a mentelmi joggal fognak Brüsszelből”, vagy ha valaki „egy idegen országnak kötelezi le magát”. 

Orbán úgy fogalmazott: 

Ez oda vezet, hogy Magyarországra ismét helytartót küldenek. Ez már volt Magyarországon, nem érdemes újra kipróbálni. Főleg háború idején.

Hétfőn arról számoltunk be, hogy a párt Tisza Világ nevű mobilalkalmazásából csaknem húszezer szimpatizáns adatai kerültek ki az internetre, és a kiszivárgott adatok alapján ukrán fejlesztők is részt vehettek a rendszer üzemeltetésében.

Emellett az Európai Parlament a héten dönt Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. A Tisza Párt elnöke ellen garázdaság és rongálás gyanújával indult eljárás a 2024-es „diszkóbotrány” után, amikor egy budapesti szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival. A brüsszeli eljárás hónapok óta húzódik, ami sokak szerint a politikai befolyás és a kettős mérce újabb példája.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

add-square Tiszás adatszivárgás

Úgy behálózták az ukránok a Tisza Pártot, hogy Magyar Péterék lassan ki sem látszanak

Tiszás adatszivárgás 14 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekA Harvard évkönyv

A Harvard évkönyvére

Bayer Zsolt avatarja

Ha lesz, aki kiássa, akkor mégis csak győzött a normalitás és az inga visszalendült.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu