Orbán Viktor és amiről mindig elfelejt írni az ellenzéki sajtó + videó

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója új videót osztott meg közösségi oldalán, melyben, Angela Merkel volt német kancellár arról beszél, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök mindig a saját álláspontját képviselte az európai szintéren, a magyar álláspontot. Ezután kiemelte, hogy annak idején a véleménykülönbségek ellenére végül mindig közösen elfogadható megoldásokat találtak.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Orbán Viktor kapcsán az ellenzéki sajtó mélyen hallgat. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Szigetváry Zsolt

Merkel Orbán Viktorról

Gyakran hosszú vitákat folytattunk, és néha ő is elért valamit, de amikor kancellár voltam, mindig közös megoldásokat találtunk, még a nehéz kérdésekben is

– mondta a volt kancellár.