Angela MerkelOrbán BalázsOrbán Viktor

Orbán Viktor és amiről mindig elfelejt írni az ellenzéki sajtó + videó

A miniszterelnök politikai igazgatója új videót tett közzé, amelyben Angela Merkel volt német kancellár interjúja hallható. Merkel szerint Orbán Viktor mindig a magyar álláspontot képviselte, és a politikai viták ellenére közös megoldásokat találtak. Orbán Balázs szerint erről az ellenzéki sajtó mélyen hallgat.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 10:04
Orbán Viktor miniszterelnök és Angela Merkel volt német kancellár (Fotó: AFP)
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója új videót osztott meg közösségi oldalán, melyben, Angela Merkel volt német kancellár arról beszél, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök mindig a saját álláspontját képviselte az európai szintéren, a magyar álláspontot. Ezután kiemelte, hogy annak idején a véleménykülönbségek ellenére végül mindig közösen elfogadható megoldásokat találtak. 

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Orbán Viktor kapcsán az ellenzéki sajtó mélyen hallgat
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Orbán Viktor kapcsán az ellenzéki sajtó mélyen hallgat. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Szigetváry Zsolt 

Merkel Orbán Viktorról

Gyakran hosszú vitákat folytattunk, és néha ő is elért valamit, de amikor kancellár voltam, mindig közös megoldásokat találtunk, még a nehéz kérdésekben is

– mondta a volt kancellár.

Ez az, amiről mindig elfelejtenek írni az ellenzéki sajtóban

– írta a videóhoz a politikai igazgató. Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, a volt német kancellár budapesti látogatásán világossá tette, hogy „abszurdnak” tartja az Orbán Viktort érő vádakat.

