Orbán Viktort lerohanták az újságírók

„Hatalmas az érdeklődés Orbán Viktor iránt az EU-csúcson, ami nem véletlen, ugyanis patrióta vezetőként markánsan képviseli a magyar nemzeti érdekeket: nem enged a brüsszeli nyomásnak Ukrajna ügyében, nem engedi, hogy betiltsák az olcsó orosz energiát!” – hívta fel a figyelmet a közösségi médiában Deák Dániel.

Orbán Viktor Ursula von der Leyennel és Volodimir Zelenszkijjel szemben képviseli a magyar érdekeket (Fotó: ANP via AFP)

A magyar álláspont világos: nem akarunk egy integrációba tartozni Ukrajnával; nem akarjuk, hogy a háborút behozzák Európába; nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét kivigyék Ukrajnába!

– hangsúlyozta egy másik posztban.

Az orosz olaj és földgázellátás megszüntetésére vonatkozó kérdésre Orbán Viktor azt válaszolta, hogy miután Magyarország szuverén állam, külföldi nyomásra sem állítja le az orosz olaj és gáz érkezését!

– emelte ki a szakértő.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Ritzau Scanpix / AFP)