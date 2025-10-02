  • Magyar Nemzet
Orbán ViktorEU-csúcsháború

Orbán Viktor: Fontos napokként jegyzik majd fel az európai történelemben ezeket a napokat

Mindig beszéltünk háborúról meg békéről, de most először hallottam egy olyan stratégiai minőségű kifejtést, hogy akkor mik is Európa háborús céljai – fogalmazott Orbán Viktor.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 22:14
Orbán Viktor Fotó: THOMAS TRAASDAHL Forrás: Ritzau Scanpix
Mindig beszéltünk háborúról meg békéről, de most először hallottam egy olyan stratégiai minőségű kifejtést, hogy akkor mik is Európa háborús céljai – fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök a koppenhágai csúcstalálkozókat követően újságíróknak elmondta, 

Eddig hallottuk azt, hogy az ukránoknak igazuk van, meg a történelmi igazság, meg őket megtámadták, ez mind igaz, de hogy akkor ebben a háborúban nekünk milyen céljaink vannak, mit akar elérni Európa, és hogyan, erről sose beszéltek nyíltan. És most ez megtörtént.

A miniszterelnök kiemelte: 

Tehát van az asztalon egy európai háborús stratégia.

Orbán Viktor a tanácskozások után a közösségi oldalán is megosztott egy videót, amelyben részletesen beszél az elmúlt két napról. 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: AFP)

