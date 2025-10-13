Orbán ViktorBékecsúcsEgyiptom

Orbán Viktor: Indul a Békecsúcs! + videó

A miniszterelnök közösségi oldalán tett közzé bejegyzést.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 15:11
Orbán Viktor megérkezett Egyiptomba Forrás: Facebook
„Megérkeztünk Egyiptomba. Indul a Békecsúcs!” – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a miniszterelnök. 

Amint arról korábban beszámoltunk, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfő és Donald Trump amerikai elnök vezeti az egyiptomi Sarm-es-Sejkben hétfőn tartandó békekonferenciát, amelyen hivatalosan is aláírják a gázai háborút lezáró békeszerződést. Az eseményen több mint húsz ország vezetője, köztük Orbán Viktor is jelen lesz.  

Borítókép: Orbán Viktor megérkezett Egyiptomba (Forrás: Facebook)

 

