Orbán Viktor: Indul a Békecsúcs! + videó

„Megérkeztünk Egyiptomba. Indul a Békecsúcs!” – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a miniszterelnök.

Amint arról korábban beszámoltunk, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfő és Donald Trump amerikai elnök vezeti az egyiptomi Sarm-es-Sejkben hétfőn tartandó békekonferenciát, amelyen hivatalosan is aláírják a gázai háborút lezáró békeszerződést. Az eseményen több mint húsz ország vezetője, köztük Orbán Viktor is jelen lesz.

Borítókép: Orbán Viktor megérkezett Egyiptomba (Forrás: Facebook)