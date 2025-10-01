Orbán Viktor nem várt helyekről kaphat szövetségeseket az európai csúcson

Rendkívüli

Orbán Viktor magyar miniszterelnök szokatlan helyekről is támogatókra találhat Ukrajna EU-csatlakozásának megakadályozására irányuló törekvéséhez – többek között Emmanuel Macron francia elnöktől. A Politico szerint Magyarország mellett több tagállam is felsorakozhat – elsősorban a vétójog megőrzésének érdekében.

2025. 10. 01. 6:52
Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor magyar miniszterelnök váratlan helyekről is kaphat támogatást Ukrajna EU-csatlakozásának megakadályozására tett erőfeszítéseihez, például Emmanuel Macrontól, Franciaország elnökétől – írja a Politico.

Orbán Viktor miniszterelnök. Fotó: Hans Lucas/AFP/Magali Cohen 

Az EU-vezetők mai koppenhágai találkozója előtt António Costa, az Európai Tanács elnöke lobbizott az európai vezetőknél, hogy találjanak megoldást Magyarország Kijev blokkhoz csatlakozásával szembeni ellenállására, valamint más elakadt tagsági kísérletekre.

A portugál politikus felajánlotta az uniós szabályok módosítását, hogy a csatlakozási folyamat egyes részei a vezetők minősített többségének jóváhagyását követően kezdődhessenek meg, a jelenlegi egyhangú beleegyezés helyett.

Costa terve azonban ellentmondásosnak bizonyul.

A terv több uniós ország, köztük Franciaország, Hollandia és Görögország ellenállásába ütközik, és Dániában sem valószínű, hogy széles körű támogatást kapna

 – állítja három uniós diplomata és egy francia elnökségi tisztviselő, akik névtelenséget kérve nyilatkoztak a lapnak a megbeszélésekről.

Ezek az országok amiatt aggódnak, hogy a csatlakozási szabályok megváltoztatásával korlátoznák saját képességüket a problémásnak ítélt tagsági kérelmek blokkolására is – mondták ugyanezek az emberek. Orbán Viktor tehát komoly szövetségeseket kaphat.

A görögöknek fontos, hogy jelezzék, képesek megakadályozni a Törökország tagságáról szóló tárgyalásokat, a bolgárok Észak-Macedónia ügyében szeretnék meghúzni a határt, a horvátok pedig Szerbia csatlakozását igyekeznek blokkolni.

Egy magas rangú uniós tisztviselő szerint Costa javaslatát szerdán Koppenhágában tárgyalják, együtt egy másik indítvánnyal, amely a befagyasztott orosz eszközök Ukrajna támogatására való felhasználását célozza. 

A mai napig egyetlen vezető sem válaszolt határozott nemmel erre az ötletre

 – mondta a magas rangú tisztviselő Costa szabálymódosítási javaslatára utalva.

Alexander Stubb finn elnök a Politicónak adott interjújában kijelentette, hogy támogat minden olyan kísérletet, amely a folyamat felgyorsítására irányul. „Személy szerint üdvözlök minden olyan döntéshozatali mechanizmust, amely nagyobb rugalmasságot és kevesebb blokkolás lehetőségét biztosítja, legjobban Ukrajna esetében” – mondta.

A Costát és Stubbot ellenző tábor azonban túl erősnek bizonyulhat, és ha a szabályok megőrzésének ára az, hogy Ukrajnának és Moldovának hónapokat, ha nem éveket kell várnia a pályázataik folytatására, akkor ezt az árat ezek az országok hajlandók megfizetni.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

