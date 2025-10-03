Az olasz pénzügyi felügyelet (Consob) vizsgálja, hogy a Brunello Cucinelli félrevezette-e a befektetőket oroszországi tevékenységeivel kapcsolatban, miután a londoni Morpheus Research jelentést tett közzé. Az elemzőcsoport szerint a luxusmárka továbbra is több moszkvai üzletet működtet, és az uniós szankciókban meghatározott értékhatárt jóval meghaladó luxuscikkeket árul, valamint bizonyos orosz partnerekkel is folytatja az üzletelést.
Nyugati kivonulás? Csak a látszat: újabb példa, hogy Oroszországban virágzik a biznisz
Most ismét kiderült, hogy a nyugati cégek közül sokan csak látszólag hagyták el Oroszországot: a mostani ügyben az olasz luxusmárkáról, a Brunello Cucinelliről derült ki, hogy továbbra is aktívan üzletel az orosz piacon. Pedig a háború kitörése után a nyugati óriásvállalatok sorra jelentették be, hogy kivonulnak, a nyugati sajtó pedig üres boltokkal és összeomló gazdasággal riogatott. A valóság azonban mást mutat.
Az EU 2022-ben, az ukrajnai invázió után tiltotta meg a 300 eurónál drágább luxuscikkek kivitelét Oroszországba, ezzel célba véve az orosz elitet. Luca Lisandroni vezérigazgató ugyanakkor a Financial Timesnak azt mondta: a cég oroszországi üzletei zárva vannak, csupán bemutatótermükben zajlanak „személyre szabott értékesítések”. Állítása szerint kizárólag a 300 eurós küszöb alatti termékeket, illetve olyan árukat adnak el, amelyek még a szankciók bevezetése előtt kerültek az országba.
A Morpheus azonban titkos vásárlók beszámolóira hivatkozva azt állítja, hogy augusztusban és szeptemberben több mint 1000 eurós, 2024–25-ben gyártottként feltüntetett darabokat is árultak a Cucinelli orosz boltjaiban. A vállalathoz közel álló források szerint ezek a termékek megfeleltek a szabályoknak, mert még 2022 előtt importálták őket, csak idén újracímkézték.
A divatház közleményben hangsúlyozta: oroszországi tevékenysége csökkentett formában zajlik, mindenben megfelel az uniós szabályozásnak, és a vámhatósági vizsgálatok is ezt igazolták. Termékeik multibrand üzletekben továbbra is elérhetők, de csak legálisan szállítható áruk vagy régebbi készletek. Azt a vádat is visszautasították, hogy Oroszországot a felesleges árukészlet kisöprésére használnák.
Az ügy különösen érzékeny a „humánus kapitalizmust” hirdető Brunello Cucinelli számára. Elemzők szerint bár más luxusmárkáknál hasonló botrányok kevésbé hatottak az eladásokra, a Cucinelli esetében a márka „etikus és fenntartható” imázsa miatt nagyobb a reputációs kár veszélye.
A botrány nyomán az olasz tőzsde felfüggesztette a részvények kereskedését, majd azok 17,3 százalékos mínuszban zártak. A vállalat bevételeiben az orosz piac aránya az utóbbi években több mint kétharmaddal esett vissza: 2021-ben még 16 millió eurót tett ki az export, 2024-re azonban mindössze 5 millióra zsugorodott, így az összforgalomnak már csak körülbelül 2 százalékát adja. A Cucinelli jelezte, hogy jogi lépéseket fontolgat a Morpheus ellen, hírneve és részvényesei védelmében – írja a Reuters.
A Brunello Cucinelli körüli botrány jól illusztrálja, amit az orosz vezetés is hangsúlyoz: a szankciók és a nyugati cégek bejelentett kivonulása nem gyengítették meg végzetesen Oroszországot, hiszen a gyakorlatban a piac továbbra is vonzó maradt a nyugati márkák számára.
Putyin: A Nyugat elszigetelni akart, de Oroszország csak erősebb lett
Ahogy a Magyar Nemzet is írta: Vlagyimir Putyin nemrég egyértelművé tette, hogy Oroszország nem omlott össze a szankciók alatt, sőt a gazdaság stabil maradt, és az ország megtanult alkalmazkodni a nyugati cégek távozásához. A helyükre orosz és keleti partnerek léptek, új piacok és új együttműködések nyíltak meg. Putyin szerint a Nyugat elszigetelni akarta Oroszországot, de ennek épp az ellenkezője történt. Úgy véli, a nyugati vállalatok előbb-utóbb visszakúsznak majd az orosz piacra, de már nem úgy, ahogy régen: ezentúl Oroszország diktálja a feltételeket.
Nem véletlen, hogy a Kremlben üzletemberekkel találkozva be is jelentette: újabb cég, a Mazda tér vissza Oroszországba, partnerein keresztül újra szállít modelleket. Putyin szerint ez is bizonyítja, hogy a nagy nyugati kivonulás csak látszat volt, az orosz piacról valójában senki sem akar hosszú távra lemondani.
A nagy kivonulás mítosza – a cégek többsége maradt
Miközben a nyugati sajtó hónapokig harsogta, hogy a szankciók miatt, és az orosz agresszióra válaszul a multik kivonulnak Oroszországból, a valóság egészen más képet mutat. A V4NA beszámolója szerint a cégek egy része tényleg levette a táblát – ilyen például a McDonald’s –, de a többség csak látszólag vonult ki. A kulisszák mögött továbbra is ott vannak: közvetítő országokon keresztül szállítanak, új márkanevek mögé bújnak, vagy egyszerűen ugyanúgy kiszolgálják az orosz fogyasztókat, csak más trükkökkel.
A Coca-Cola a legékesebb példa: papíron elhagyta Oroszországot, a boltok polcairól viszont nem tűnt el – és 2023-ban még a nyereségét is sikerült megdupláznia. Ez aligha festi le azt a képet, amit a nyugati politikusok sulykoltak: hogy a szankciók térdre kényszerítik az orosz gazdaságot.
Sőt, az interneten is sorra jelennek meg a bizonyítékok: egy TikTok-videóban például egy háromszintes moszkvai Auchan áruházban mutatták meg, hogy szinte minden kategóriában ott sorakoznak a nyugati brandek. Nincsenek üres polcok, nincs hiány – az orosz vásárló számára a „kivonulás” csupán szép mese maradt.
És nem ez az első hasonló beszámoló: ahogy a V4NA korábban megírta, egy Oroszországban élő nő is rendre arról posztol, hogy a szankciók ellenére ugyanazok a jól ismert nyugati termékek kaphatók, mint korábban. A nagy bejelentések tehát leginkább a nyugati közvéleménynek szóltak – Oroszországban a hétköznapokban szinte semmi nem változott.
Borítókép: Áruház Moszkvában (Fotó: V4NA)
