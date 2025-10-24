XIV Leópápapátriárka

A pápa és a konstantinápolyi pátriárka együtt ünnepli a niceai zsinat 1700. évfordulóját

Az isztambuli székhelyű konstantinápolyi egyetemes patriarkátus csütörtökön üdvözölte XIV. Leó pápa rövidesen sorra kerülő törökországi látogatását, amelyen a tervek szerint közösen ünneplik meg a 325-ben összehívott első niceai (vagy nikaiai) zsinatot.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2025. 10. 24. 2:04
XIV. Leó pápa Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A pápa I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkától kapta a meghívást – áll a patriarkátus által kiadott közleményben.

A pápa I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkától kapta a meghívást
A pápa I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkától kapta a meghívást (Fotó: Anadolu via AFP)

A közlemény szerint a két egyházi vezető együtt utazik november 28-án a nyugat-törökországi Nikaiába, török nevén Iznikbe.

Az I. Konstantin császár által – eredetileg az arianizmus elítélésére – a Márvány-tenger partján fekvő városban összehívott első nikaiai zsinat volt a keresztény egyház püspökei számára az első egyetemes tanácskozás, amelynek a feladata a hit központi kérdéseinek tisztázása volt.

Ezen a zsinaton döntöttek egyebek mellett a hitvallásról, valamint az egyház egységéről.

November 29-30-án a pápa az ökumenikus patriarkátusnak Isztambul Fener kerületében lévő székhelyére látogat, hogy részt vegyen a konstantinápolyi egyház szentjének, András apostolnak a tiszteletére rendezett ünnepségeken.

Az ortodox egyházak az 1054. évi egyházszakadás óta függetlenek, amikor a bizánci székhelyű keleti egyház és a római székhelyű nyugati egyház kölcsönösen kiátkozták egymást.

Az elmúlt évtizedekben intenzív párbeszéd alakult ki a két egyház között a közeledésről.

A tervezett közös nikaiai zarándoklat újabb történelmi lehetőség jelképe az ökumenikus hidak erősítésére a keleti és a nyugati egyházak között – fogalmazott a patriarkátus egyik tisztségviselője.

Borítókép: XIV. Leó pápa (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGyalog Galopp

Ruszimuszi üzent

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.