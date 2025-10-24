A pápa és a konstantinápolyi pátriárka együtt ünnepli a niceai zsinat 1700. évfordulóját

A pápa I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkától kapta a meghívást – áll a patriarkátus által kiadott közleményben.

A pápa I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkától kapta a meghívást (Fotó: Anadolu via AFP)

A közlemény szerint a két egyházi vezető együtt utazik november 28-án a nyugat-törökországi Nikaiába, török nevén Iznikbe.

Az I. Konstantin császár által – eredetileg az arianizmus elítélésére – a Márvány-tenger partján fekvő városban összehívott első nikaiai zsinat volt a keresztény egyház püspökei számára az első egyetemes tanácskozás, amelynek a feladata a hit központi kérdéseinek tisztázása volt.

Ezen a zsinaton döntöttek egyebek mellett a hitvallásról, valamint az egyház egységéről.

November 29-30-án a pápa az ökumenikus patriarkátusnak Isztambul Fener kerületében lévő székhelyére látogat, hogy részt vegyen a konstantinápolyi egyház szentjének, András apostolnak a tiszteletére rendezett ünnepségeken.

Az ortodox egyházak az 1054. évi egyházszakadás óta függetlenek, amikor a bizánci székhelyű keleti egyház és a római székhelyű nyugati egyház kölcsönösen kiátkozták egymást.

Az elmúlt évtizedekben intenzív párbeszéd alakult ki a két egyház között a közeledésről.

A tervezett közös nikaiai zarándoklat újabb történelmi lehetőség jelképe az ökumenikus hidak erősítésére a keleti és a nyugati egyházak között – fogalmazott a patriarkátus egyik tisztségviselője.

Borítókép: XIV. Leó pápa (Fotó: AFP)